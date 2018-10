Lahme Flügel

Traditionell zerfällt die baden-württembergische SPD in Flügel. Nachdem mehrere Jahre die Netzwerker das Sagen hatten, gelang den Linken nach dem Desaster bei der Landtagswahl 2016 mit dem Duo Leni Breymaier und Luisa Boos ein Durchmarsch. Die neue Vorsitzende konnte ihre Wunschkandidatin Boos aber nur mit großem Druck durchsetzen. Sie wollte mit einer jungen Frau punkten, anstatt die Fraktion mit einem Generalsekretär einzubinden. Gut bekommen ist das der geschwächten Partei nicht. Die Kritik an Boos ist nie verstummt. In dieses Machtvakuum hinein stoßen jetzt die Gegenkandidaten. Der seit 13 Jahren amtierende stellvertretender Landeschef Lars Castellucci tut sich bisher noch schwer mit der Erklärung, warum er es als Landesvorsitzender besser machen würde als Breymaier. Dagegen wird kaum jemand bezweifeln, dass Sascha Binder ein guter Generalsekretär wäre. Dass er beißen kann, hat er im Landtag schon oft bewiesen. Trotzdem könnte seine Kampfkandidatur die Partei in eine tiefe Krise stürzen, wenn er sich gegen die Wunschkandidatin der Vorsitzenden durchsetzt. Vor gerade einmal 13 Jahren hatte Franz Müntefering als SPD-Chef hingeworfen, als sich Andrea Nahles gegen sein Votum zur Generalsekretärin aufschwang.

