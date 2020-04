Land bleibt im Silicon Valley

Stuttgart.Das Land behält seine Repräsentanz im kalifornischen High-Tech-Standort Silicon Valley – und verlängert den Vertrag bis Ende 2021. „Durch unsere Vertretung haben wir einen direkten Draht ins Silicon Valley und sind am Puls von Innovation, neuen Geschäftsmodellen und technologischen Trends“, sagt Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) dieser Redaktion. Damit können ein Repräsentant sowie ein Innovationsscout ihre Arbeit fortsetzen.

Die Vertretung wurde im April 2018 beim Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft in San Francisco eingerichtet. Laut dem Wirtschaftsministerium kosten die beiden Personalstellen das Land zusammen 118 000 Euro im Jahr. Für die Unternehmen in Baden-Württemberg biete die Repräsentanz „eine fantastische Möglichkeit, direkte Einblicke ins Silicon Valley zu bekommen und sich zu vernetzen“, erklärt Hoffmeister-Kraut.

Unter der Leitung des Innovationsscouts können Unternehmen aus dem Südwesten an einem mehrwöchigen Programm teilnehmen. Bereits mehr als 40 Firmen und Organisationen haben dieses Angebot genutzt. „Wir bieten unseren Unternehmen eine Mischung aus Workshops mit renommierten Fachleuten, Firmenbesuchen bei etablierten High-Tech-Unternehmen und aufstrebenden Start-ups, dem gezielten Austausch mit Silicon-Valley-Experten und möglichen Geschäftspartnern“, so Hoffmeister-Kraut. Das Land fördert die Teilnahme an dem Programm.

Das kalifornische Silicon Valley ist einer der weltweit bedeutendsten Standorte der Informationstechnologie. Viele namhafte IT-Unternehmen entwickeln dort neue Produkte und forschen. mis

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020