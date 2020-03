Land ergreift Schutzmaßnahmen

Stuttgart.Zur Eindämmung des Coronavirus richtet Baden-Württembergs Innenministerium eine spezielle Projektgruppe für die Polizei ein. Diese soll den bestmöglichen Schutz der Beamten vor einer Infektion gewährleisten – und dafür sorgen, dass diese auch unter möglichen Beeinträchtigungen durch das Virus ihrem Schutzauftrag nachkommen können. Das schreibt Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz in einem Brief an die großen Dienststellen, darunter unter anderem alle 13 Polizeipräsidien, das Landeskriminalamt und die Hochschule für Polizei. Das Schreiben liegt dieser Zeitung vor.

Laut Hinz steige bei einer weiteren Ausbreitung des Virus auch die Erkrankungswahrscheinlichkeit von Polizeibeamten. Alle Dienststellen sollen einen Ansprechpartner benennen, damit im Notfall ein gesteuertes Vorgehen möglich ist. Die Leitung der Projektgruppe Corona übernimmt Detlef Werner, Inspekteur der Polizei und damit der ranghöchste Polizeivollzugsbeamte in Baden-Württemberg. Werner erteilt in einem weiteren Schreiben den Dienststellen den Auftrag, ihren Infektionsschutz zu überprüfen. Er empfiehlt ihnen, dafür zu sorgen, dass genügend Schutzmasken, Handdesinfektionslösungen und Einmalhandschuhe für die Beamten vorhanden sind. Zudem sollen nicht zwingend notwendige Dienstreisen und Dienstbesprechungen abgesagt werden.

Verunsicherung bei Eltern

Weiter hatte das Innenministerium bereits am Freitagabend angeordnet, dass Polizisten vorsorglich zuhause bleiben sollen, haben sie sich zuletzt in einem Risikogebiet aufgehalten. Die Anordnung gilt auch für Polizisten, die keine Krankheitssymptome aufweisen. Nach den Fasnachtsferien ist an manchen Schulen im Land die Verunsicherung im Umgang mit dem Corona-Risiko offenbar groß. Zudem sehen sich manche Einrichtungen mit den vorgesehenen Hygienemaßnahmen überfordert – das landesweit größte Gymnasium in Marbach (Kreis Ludwigsburg) gab jüngeren Schülern am Montag und Dienstag schulfrei, um die vom Robert Koch-Institut (RKI) empfohlenen Hygienemaßnahmen umzusetzen.

Unter anderem soll es an allen Waschbecken gefüllte Seifenspender und Papierhandtücher geben, Toiletten werden häufiger gereinigt und Türgriffe desinfiziert, wie die Schulleitung mitteilte. Laut Kultusministerium handelt es sich bei der Marbacher Maßnahme um einen Einzelfall. Die Bildungsgewerkschaft GEW und das Kultusministerium selbst erreichten am Wochenende zahlreiche Rückfragen und sorgenvolle Nachrichten. „Es sind zum Teil sehr große Ängste im Spiel“, sagte GEW-Landeschefin Doro.

Laut Kultusministerium hat sich im Vergleich zum Freitag nichts an den Empfehlungen geändert. „Neue Informationen gibt es, sobald es einen Anlass dazu gibt“, sagte Sprecherin Christina Sattler. Das Kultusministerium hatte bereits in der vergangenen Woche empfohlen, dass alle Personen vorerst zu Hause bleiben und den Schul- oder Kitabetrieb meiden sollten, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen sind. Dies gelte unabhängig von eigenen Krankheitssymptomen. Wer sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat und keinen Kontakt zu einem Infizierten hatte, könne uneingeschränkt am Schul- oder Kitabetrieb teilnehmen, hieß es.

Der Landeselternbeirat hatte in der vergangenen Woche angesichts des Virusrisikos über einen desolaten Zustand der Toilettenanlagen an vielen Schulen geklagt. Mancherorts könne man sich gar nicht richtig die Hände waschen, weil keine Seife da sei, hatte der Landesvorsitzende Carsten Rees gesagt. Auch der Philologenverband forderte am Montag, Schulen müssten die Chance bekommen, die Hygieneempfehlungen des RKI einzuhalten. Die Sprecherin des Kultusministeriums bestätigt unterdessen, dass diese Problematiken auftreten könnten. „Da müssen die Schulträger vor Ort Abhilfe schaffen“, sagte sie.

