Land erhält Negativ-Preis

Bielefeld/Stuttgart.Das Land Baden-Württemberg ist mit dem Negativpreis „Big Brother Award“ für Datenkraken und Privatsphäre-Verletzungen ausgezeichnet worden. Der Bielefelder Datenschutzverein Digitalcourage verlieh am Freitagabend die ungeliebte Auszeichnung für die Entscheidung, wesentliche Dienste der digitalen Bildungsplattform des Landes von Microsoft betreiben zu lassen.

Der Verein wirft der zuständigen Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) vor, mit der digitalen Lernplattform Daten und E-Mails von Lehrern und Schülern nicht nur an das US-Unternehmen zu liefern, sondern damit auch an die US-Geheimdienste. Warnungen von Datenschützern und ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) habe Eisenmann ignoriert, heißt es in der Begründung.

Die Ministerin wies den Vorwurf noch vor der Preisverleihung zurück. Der baden-württembergische Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sei früh in den Prozess eingebunden gewesen. Die zur Auswahl stehende Version würde speziell für die Bedürfnisse der digitalen Bildungsplattform konfiguriert werden, so dass beispielsweise sichergestellt sei, dass eine Speicherung von Daten nicht außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO erfolge. lsw

