Land gegen Fahrverbote

Diesel der Euronorm-5 sollen auch weiter in Stuttgart fahren dürfen.

Stuttgart.Trotz der Androhung eines weiteren Zwangsgeldes will die Landesregierung großflächige Fahrverbote für Euro-5-Diesel in Stuttgart verhindern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) verwiesen am Dienstag auf Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Man gehe davon aus, dass es kein flächenhaftes Fahrverbot brauche, sagte Hermann. Kretschmann verwies darauf, dass die Belastung mit Stickstoffdioxid am Neckartor in den ersten fünf Monaten des Jahres im Mittel bei 57 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gelegen habe. Damit sei eine deutliche Senkung erreicht worden.

Das Land hatte mehrere gerichtliche Niederlagen kassiert – zuletzt vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Das Gericht bestätigte die Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 10 000 Euro, falls das Land bis 1. Juli keine möglichen Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 in den Luftreinhalteplan schreibt. lsw

