Land gibt 1,7 Milliarden Euro

Anzeige

Wiesbaden.Vor allem im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen herrscht ein akuter Mangel an bezahlbarem Wohnraum. An Geld für den Bau neuer Wohnungen mangelt es weniger. Das Land Hessen hat bis zum Jahr 2020 allein für den sozialen Wohnungsbau 1,7 Milliarden bereitgestellt, und auch bei vielen Kommunen haben Ausgaben für neuen Wohnraum hohe Priorität. Was aber oft fehlt, sind geeignete Grundstücke dafür. Unter dem Namen Bauland-Offensive GmbH haben die Landesregierung und die Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte vor einem Jahr gemeinsam eine neue Gesellschaft gegründet, die hier in Zusammenarbeit mit den Städten Abhilfe schaffen soll. Erste Erfolge hat sie bereits erzielt, wie aus der gestern in Wiesbaden präsentierten Zwischenbilanz hervorgeht.

Brachliegende Flächen

Bei dem Projekt geht es nicht um die ganz großen Neubaugebiete, sondern eher um brachliegende Flächen in überschaubarer Größe meist innerhalb der Ortschaften kleinerer Kommunen, zum Teil aber auch in Großstädten. Mit vier bereits baureifen Grundstücken und 14 weiteren Vorhaben, hat die neue Gesellschaft derzeit 6250 zusätzliche Wohnungen im Visier, wie die auch für den Wohnungsbau zuständige Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) erläuterte. Ohne die Hilfe dieser Tochtergesellschaft der Nassauischen Heimstätte wären die Vorhaben für die Kommunen kaum zu stemmen, berichteten der Kasseler Baudezernent Christof Nolda (Grüne) und der Bürgermeister von Heusenstamm, Halil Öztas (SPD) als Betroffene.

In beiden Städten hat die Bauland-Offensive konkrete Areale ausgeguckt, auf denen in den nächsten drei bis vier Jahren Wohnungen gebaut werden sollen. Gerade für die Entwicklung solcher Konversionsflächen fehle in den Kommunen meist das Know-how, aber auch Personal und Geld. In Kassel geht es um das knapp fünf Hektar große Gelände einer ehemaligen Bundeswehrkaserne, in Heusenstamm um zwei seit Jahren brachliegende Gewerbeflächen in privater Hand. Die Bauland-Offensive erstellt in diesen Fällen erst einmal eine Machbarkeitsstudie, aus der hervorgeht, wie viele Wohnungen unter welchen Voraussetzungen jeweils entstehen können. Aber auch, was an Infrastruktur wie Kita, und Kläranlage noch nötig ist, wird untersucht. Und vor allem: Es wird auch der Immobilienmarkt einbezogen, der Ankauf der Flächen und ihr späterer Weiterverkauf an Investoren übernommen sowie den Kommunen bei der Schaffung des nötigen Baurechts geholfen.