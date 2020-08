Land hält an Luftfilteranlagen fest

Stuttgart.Sie sollen an der dreckigsten Ecke der Stadt die Luft sauberer machen – und haben ihren Zweck erfüllt: Die am Stuttgarter Neckartor aufgestellten Luftfilter haben in den vergangenen mehr als anderthalb Jahren dazu geführt, dass die Werte beim Stickstoffdioxid und Feinstaub deutlich gesunken sind. Dies geht aus einer Studie hervor, die der Hersteller der 23 Luftfilteranlagen, das Ludwigsburger Unternehmen Mann+Hummel, unter wissenschaftlicher Beteiligung erstellen ließ.

Inzwischen stehen am Stuttgarter Neckartor auf einem Abschnitt von über 300 Metern insgesamt 23 Luftfilteranlagen. An dem Pilotprojekt beteiligt sind neben dem Filterspezialisten das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart. Landesweit werden seit Juli 2020 Säulen der Ludwigsburger Firma auch in der Weinsberger Straße in Heilbronn betrieben.

Hermann: „Großer Erfolg“

Das Stuttgarter Pilotprojekt mit den Luftfilteranlagen läuft seit Dezember 2018. Damals gab es im Rathaus noch Vorbehalte gegen die Wirkung der 3,60 Meter hohen Säulen, die mit Filtern Stickstoffdioxid und Feinstaubpartikel aufnehmen. Zunächst wurden 17 Anlagen aufgebaut. Vor etwas mehr als einem Jahr erhöhten die Projektpartner die Zahl der sogenannten Filter Cubes dann auf 23. Und diese hatten laut der Studie tatsächlich einen positiven Effekt: Im Durchschnitt hat sich die Stickstoffdioxid-Belastung rund um das Neckartor um neun Prozent reduziert, also um vier bis fünf Mikrogramm. Bei Feinstaub wurde sogar eine Reduktion von zehn bis 19 Prozent erreicht. „Die Luftfiltersäulen in Stuttgart am Neckartor tragen wesentlich mit dazu bei, dass diese Messstation jetzt nicht mehr zu den am höchsten belasteten Messstationen in Deutschland zählt. Für mich ist das ein großer Erfolg“, sagt Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Hermann mahnt jedoch gleichzeitig, dass die Filteranlagen nur an speziellen Hotspots eingesetzt werden sollten. Sie seien jedoch nur ein Element einer Vielzahl an Maßnahmen zur Luftverbesserung. Eine zentrale Maßnahme aus Sicht Hermanns sind Fahrverbote. In Stuttgart gibt es bislang ein flächendeckendes Fahrverbot für Diesel-Autos der Euronorm vier und älter. Formal besteht inzwischen sogar ein Euro-5-Fahrverbot in der Innenstadt sowie in den Stadtbezirken Bad Cannstatt, Feuerbach und Zuffenhausen.

Dieses ist Bestandteil der Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Kontrolliert wird es jedoch erst ab 1. Oktober – dann müssten auch alle Hinweisschilder stehen. Die Landesregierung hat sich jedoch nach koalitionsinternen Streitereien darauf geeinigt, auf dem Rechtsweg zu versuchen, die ab Herbst geltenden Fahrverbote noch zu verhindern. Ein Urteil wird allerdings erst Mitte nächsten Jahres erwartet. Neben Fahrverboten sollen in Stuttgart zudem spezielle Straßenbeläge und eine separate Busspur für Entlastung sorgen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020