Land hält sich vorerst zurück

Stuttgart.Das grün-schwarze Kabinett beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag mit dem weiteren Vorgehen bei der Sanierung des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe und der Württembergischen Staatstheater in Stuttgart. Die zuständigen Ministerinnen Edith Sitzmann (Grüne, Finanzen) und Theresia Bauer (Grüne, Wissenschaft) wollen die Landesregierung über die Situation bei den beiden Mammutprojekten informieren, bei denen mehrere hundert Millionen Euro vom Land und von den betreffenden Städten investiert werden. „Beide Staatstheater gehören zu den wichtigsten Kultureinrichtungen im Land, die bundesweit und international die hohe künstlerische Qualität des Kulturlebens in Baden-Württemberg repräsentieren“, schreiben Sitzmann und Bauer in der Kabinettsvorlage. Das Papier liegt dieser Zeitung vor.

Die Spielstätten Die Hauptspielstätten der Württembergischen Staatstheater befinden sich im Stuttgarter Schlossgarten und wurden 1909 bis 1912 von Max Littmann als Doppeltheater mit dem Opernhaus und einem Schauspielhaus erbaut. Nach der Zerstörung des Kleinen Hauses im Zweiten Weltkrieg wurde dieses 1959 bis 1962 durch einen Neubau von Hans Volkart ersetzt. Das Opernhaus verfügt über 1404 Sitzplätze, das Schauspielhaus über 679. Das Staatstheater Karlsruhe befindet sich seit 1975 in einem Gebäudekomplex am Ettlinger Tor in der Innenstadt. Das Große Haus bietet 1002 Plätze, das Kleine Haus 385. mis

Allein für das Badische Staatstheater, das 1975 als Dreispartenhaus für Oper, Schauspiel und Ballett im Zentrum Karlsruhes eröffnete, sind „Vollkosten in Höhe von 270 bis 325 Millionen Euro vorgesehen“, heißt es in der Vorlage. Gebaut werden soll von 2019 bis 2030. Die Kosten werden von der Stadt Karlsruhe und vom Land hälftig übernommen. Der Gemeinderat in Karlsruhe hat schon im Herbst vergangenen Jahres grünes Licht für den Umbau gegeben.

Allerdings kam es zu einer Kostenexplosion. Bei den ersten Planungen ging man noch von 125 Millionen Euro aus. Hintergrund für die Kostensteigerungen sind laut der Kabinettsvorlage unter anderem die Neugestaltung des Theatervorplatzes, eine Risikovorsorge für Baupreissteigerungen, zusätzliche Personal- und Ausstattungskosten sowie die Finanzierung der Ausweichquartiere während der Bauphase.