Land Hessen verschärft die Regeln

Wiesbaden.Die hessische Landesregierung verschärft die Corona-Beschränkungen ab kommendem Montag landesweit deutlich und geht dabei in Einzelfällen noch über die jüngsten Bund-Länder-Vereinbarungen hinaus. Die entsprechenden Beschlüsse des sogenannten Corona-Kabinetts begründeten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden mit dem dramatischen Infektionsgeschehen der letzten Tage.

Allein am Donnerstag wurden in Hessen 1697 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus und acht weitere Todesfälle registriert. Mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf (238,5), der Stadt Offenbach (233,5) und Frankfurt am Main (218,5) liegen schon drei Regionen deutlich über 200 Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Bouffier äußerte Verständnis für die Proteste etwa aus der Gastronomie, der Kultur und dem Sport gegen die vereinbarten Schließungen für den 2. bis 30. November.

Deutlich steigende Zahlen

Wenn man für all diese Bereiche Ausnahmen machen würde, könne man es aber nicht schaffen, die Infektionszahlen deutlich zu reduzieren. Das sei aber dringend notwendig, um die medizinische Versorgung im Gesundheitswesen für alle aufrechtzuerhalten. Klose berichtete von deutlich steigenden Zahlen der an Covid-19 erkrankten Menschen in den Krankenhäusern. In Hessen seien es jetzt schon 1098, und die Zahlen stiegen weiter. Nach Frankfurt/Offenbach und Darmstadt/Südhessen werde voraussichtlich auch Gießen/Mittelhessen Patienten zur stationären Behandlung in andere Bezirke schicken müssen.

Über die angekündigten Schließungen hinaus verordnet Hessen ab kommender Woche beispielsweise auch ein Verbot des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit von 23 Uhr abends bis 6 Uhr morgens sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen und anderen Straßen, wo der 1,50-Meter-Abstand kaum eingehalten werden kann. Schulen und Kitas bleiben zwar geöffnet. In den Schulen gilt aber ab nächste Woche landesweit ab der fünften Klasse die Pflicht, eine Mund- und Nasenbedeckung auch im Unterricht zu tragen. Hinzu kommen sämtliche am Mittwoch von den Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vereinbarten Regelungen.

Gedenkstätten weiter offen

Dazu gehört, dass sich in der Öffentlichkeit nur maximal zehn Menschen aus zwei Hausständen treffen dürfen. Theater, Opern und Konzerthäuser werden im November ebenso geschlossen wie Schwimmbäder, Saunen, Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Fitnessstudios, Massagepraxen, Kosmetikstudios und Bordelle. Gaststätten dürfen Essen nur noch liefern oder abholen lassen. In Hotels sind Übernachtungen nur noch Geschäftsreisenden möglich. Sport ist nur im Berufssport ohne Auflagen erlaubt, Freizeitsport nur allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand. Auch Museen, Schösser, Tierparks und Zoos werden geschlossen, Gedenkstätten bleiben geöffnet.

Auch Besuche in Alten- und Pflegeheimen bleiben möglich, hier sollen die Einrichtungen selbst über Einschränkungen befinden. In allen Kirchen gilt jetzt eine Maskenpflicht unabhängig von der Inzidenzzahl, das gilt auch für Freikirchen. Bei positivem Ergebnis eines Corona-Tests gilt die zweiwöchige Quarantäne künftig in Hessen für alle im selben Hausstand wohnenden Personen. Geschäfte bleiben geöffnet, müssen aber zehn Quadratmeter pro Kunde sichern.

Bouffier versprach erneut, für eine schnelle Entschädigung geschlossener Gastronomie. und anderer Betriebe einzutreten. Dabei werde die Hilfe aber mit Kurzarbeitergeld und anderen Finanzhilfen verrechnet, so dass niemand über 100 Prozent des November-Umsatzes vor einem Jahr als Entschädigung komme. Genauere Bestimmungen sollen in den nächsten Tagen mit dem Bund vereinbart werden, die Abwicklung übernimmt dann das Land. Am Samstag soll eine Sondersitzung des Wiesbadener Landtags stattfinden.

