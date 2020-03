Land investiert 248 Millionen in Krankenhäuser

Stuttgart.Die grün-schwarze Landesregierung stockt die Mittel auf: Nach Informationen dieser Redaktion sind im Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 von Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) Investitionen in Höhe von 248 Millionen Euro vorgesehen. Das Kabinett will das Programm in seiner nächsten Sitzung am Dienstag beschließen. Damit werden die Mittel im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht.

Das Krankenhausbauprogramm 2019 hatte ein Volumen von 222,7 Millionen Euro, 2018 waren es 235,1 Millionen. Mit dem neuen Krankenhausbauprogramm will das Land in diesem Jahr 21 Bauvorhaben fördern. „Die Realisierung dieser Projekte wird zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der stationären Krankenhausversorgung in Baden-Württemberg beitragen“, erklärt Lucha in der Kabinettsvorlage für die Sitzung, die dieser Redaktion vorliegt. Elf Projekte befinden sich im Regierungsbezirk Stuttgart, sieben in Karlsruhe, zwei in Freiburg und eines in Tübingen.

Bei 15 der 21 Vorhaben geht es um öffentliche Einrichtungen. Allerdings kann das Land mit dem Programm den Bedarf nicht annähernd decken. So beträgt der aktuelle Anmeldestand bei Krankenhausbauvorhaben im Südwesten laut der Kabinettsvorlage rund 1,29 Milliarden Euro. Den mit Abstand größten Anteil der Förderung in diesem Jahr macht der Neubau der Flugfeldklinik des Klinikverbunds Südwest aus. Für das Vorhaben hat der Klinikverbund für das Jahr 2020 eine Landesunterstützung in Höhe von knapp 210 Millionen Euro beantragt.

Anmeldungen doppelt so hoch

Der Landkreis Böblingen rechnete bei dem Neubau mit 700 Betten zuletzt mit Gesamtkosten in Höhe von 550 Millionen Euro. Wird die Klinik eröffnet, sollen die beiden bestehenden Krankenhäuser in Böblingen und Sindelfingen schließen. Weitere jeweils 28 Millionen Euro wurden beantragt für Baumaßnahmen der Krankenhäuser in Nürtingen (Landkreis Esslingen), Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) und Pforzheim. Zudem steht das Diakoniekrankenhaus Freiburg mit mehr als 33 Millionen Euro auf der Liste der Bauprojekte, die Aussicht auf einen Landeszuschuss haben. Wie hoch die Zuschüsse am Ende für einzelne Projekte sein werden, muss die Landesregierung noch festlegen, da die Anmeldungen etwa einen doppelt so hohen Betrag ausweisen, wie das Land im neuen Krankenhausbauprogramm vorsieht.

In der Vorlage geht Lucha auch auf die Krankenhausbauprogramme von 2018 und 2019 ein. So habe das Land von den 15 angemeldeten Bauvorhaben 2019 inzwischen zwölf bewilligt. Die Förderungen der acht Projekte aus dem Jahr 2018 seien inzwischen alle in die Wege geleitet worden. Das Krankenhausbauprogramm des Landes ist nur ein Teil der Förderung. So erhalten die Länder auch Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds des Bundes. Hier stehen Baden-Württemberg in diesem Jahr rund 60 Millionen Euro zur Verfügung – das Land muss aber die Kofinanzierung realisieren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020