Land setzt auf Austausch mit Israel

Stuttgart.Das Land eröffnet im Oktober eine eigene Wirtschaftsrepräsentanz in Israel. Dies erklärte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) gegenüber dieser Redaktion. Für das Land sollen zwei Personen – ein Wirtschaftsrepräsentant und ein Innovationsscout – an der Auslandshandelskammer in Tel Aviv angesiedelt werden.

„Als ein weltweit führender Hightech-Standort kann Israel der baden-württembergischen Wirtschaft wichtige Impulse geben. Die Wirtschaftsrepräsentanz soll deshalb nicht nur Unternehmen als Kontaktstelle zur Verfügung stehen. Sie soll auch Trends und Innovationen in Israel identifizieren und den Transfer in die baden-württembergische Wirtschaft und die angewandte Forschung befördern“, sagte Hoffmeister Kraut.

Israel gilt in der Digitalisierung weltweit als Vorreiter. Ziel der neuen Wirtschaftsrepräsentanz ist es, vor allem Kontakte für mittelständische Unternehmen aus dem Südwesten herzustellen und sie beim Markteintritt zu unterstützen.

Türöffner für Firmen

Die Wirtschaftsrepräsentanz ist zunächst für zwei Jahre angelegt und kostet 174 400 Euro. Bislang betreibt das Land Wirtschaftsrepräsentanzen in Brasilien, China, Japan, Südkorea, Indien und in den USA. Zentraler Partner bei der Zusammenarbeit des Wirtschaftsministeriums mit der Auslandshandelskammer in Tel Aviv ist der Zukunftsfonds Heilbronn.

Dessen Geschäftsführer Thomas Villinger sieht die große Chance, in Kontakt mit der außerordentlich aktiven israelischen Start-up-Szene zu kommen. „Die israelischen Firmen orientieren sich traditionell eher in Richtung USA, nur 20 bis 25 Prozent wollen nach Europa“, sagte er. Und unter diesen stehe Heilbronn bisher eher nicht auf der Liste ihrer ersten Besuchs-Touren. Das solle sich ändern.

Im Büro der Außenhandelskammer in Israel soll sich künftig also eine Kollegin mit einer halben Stelle für den Zukunftsfonds nur um Startups kümmern. „Heilbronn bekommt sozusagen eine eigene Repräsentanz“, sagt Villinger selbstbewusst. Das Ziel sei unter anderem, mittelständische Firmen aus der Region mit den jungen Hightech-Firmen zusammenzubringen. „Wir sind Türöffner und die Firmen hier bekommen Zugang zu wirklich coolen Unternehmen.“ In welcher Richtung die Zusammenarbeit dann stattfindet, ob die israelischen Firmen nach Deutschland kommen oder umgekehrt, das spiele am Ende gar keine Rolle.

Wie bei all seinen Engagements hat der Zukunftsfonds Heilbronn letztlich den Raum Heilbronn im Fokus. Allerdings könnten beispielsweise bei der Medizintechnik – ein Schwerpunkt des finanziellen Engagements des Zukunftsfonds – auch Firmen aus anderen Teilen des Landes unterstützt werden.

