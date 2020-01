Land setzt auf Künstliche Intelligenz

Stuttgart.Nach dem Cyber Valley in Tübingen und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) soll in Baden-Württemberg ein drittes Zentrum für Innovationen und Zukunftsforschung entstehen. Die Landesregierung plant die Errichtung eines Innovationsparks für künstliche Intelligenz (KI). „Um im internationalen KI-Wettbewerb in Zukunft mithalten zu können, dürfen wir keine Zeit verlieren und müssen für

