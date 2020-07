Land stärkt Forschung

Stuttgart.Das Land plant, die obduktionsbasierte Forschung an Corona-Toten finanziell speziell zu fördern. In diesem und im nächsten Jahr sollen dafür den fünf baden-württembergischen Universitätskliniken laut einer Kabinettsvorlage von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) 1,77 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Das Konzept, das der grün-schwarze Ministerrat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag verabschieden will, liegt dieser Zeitung bereits vor.

„Viele Gewebe sind bei lebenden Patienten für Forschungszwecke nicht zugänglich. Nur Autopsien bieten die Möglichkeit, multiple Gewebe zu gewinnen und zu analysieren, und sind daher für das Verständnis der Erkrankung entscheidend“, erklärt Bauer in der Kabinettsvorlage. Die deutsche Universitätspathologie sei in der Obduktionstätigkeit führend und setze „wesentliche Impulse für eine verbesserte Therapie“, so Bauer.

Laut Bauer haben die Universitätspathologien in Baden-Württemberg bislang mehr als 30 Obduktionen an Personen durchgeführt, die an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben seien. In Baden-Württemberg gibt es bislang mehr als 1800 Corona-Tote. mis

