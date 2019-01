Land stellt Bedingungen

Brüssel.Das Land Baden-Württemberg knüpft eine mögliche Zustimmung im Bundesrat zur Ausweitung sicherer Herkunftsländer auf drei Staaten Nordafrikas und auf Georgien an Bedingungen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte gestern am Rande einer Kabinettssitzung in Brüssel, ein entscheidender Punkt sei, wie künftig mit Asylanträgen etwa von Journalisten, Homosexuellen und religiösen Minderheiten aus diesen Ländern umgegangen werde. Ihre Anträge müssten so behandelt werden, als kämen diese Menschen nicht aus sicheren Herkunftsländern. Diese Zusicherung müsse Bestandteil des Gesetzgebungsverfahrens sein. Hier liege der grün-schwarzen Landesregierung aber noch nichts vor.

Es geht um eine Ausweitung auf Georgien, Algerien, Tunesien und Marokko. Der Bundestag stimmte dem Vorhaben der schwarz-roten Bundesregierung bereits zu. Der Gesetzentwurf muss aber noch durch den Bundesrat, wo eine Mehrheit derzeit noch ungewiss ist. Justizminister Guido Wolf (CDU) sagte hingegen, er gehe fest davon aus, dass Baden-Württemberg der Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten im Bundesrat zustimmen werde.

Sitzung in Brüssel

Während der auswärtigen Kabinettssitzung in Brüssel ging es unter anderem auch um das Thema Digitalisierung. Ziel der Landesregierung ist es, das schnelle Internet in Baden-Württemberg bis 2025 flächendeckend auszubauen. Dabei geht es um Leitungen mit mehr als einem Gigabit pro Sekunde. Das Ziel formulierte der auch für die Digitalisierung zuständige Innenminister Thomas Strobl (CDU) gestern. Die Landesregierung will beim Ausbau nicht nur auf Glasfaser, sondern auf alle denkbaren Technologien setzen. lsw

