Land sucht händeringend Ärzte für Impfzentren

Stuttgart.Baden-Württemberg bereitet sich auf den Start der Corona-Impfungen vor. Nach und nach wurden zuletzt die Standorte der Zentralen Impfzentren (ZIZ) bekannt, von denen in jedem der vier Regierungsbezirke zwei bis drei schon ab dem 15. Dezember betriebsbereit sein sollen. Vor Ort in den 44 Stadt- und Landkreisen sollen zudem bis Mitte Januar rund 50 Kreisimpfzentren (KIZ) entstehen. Für diese prüft das Sozialministerium gerade noch die landesweiten Standorte – und will sie in den nächsten Tagen kommunizieren. Doch steht für die Umsetzung der ZIZ und der KIZ überhaupt genügend Personal zur Verfügung? Werden vor allem genügend Ärzte gefunden, die in den Impfzentren arbeiten?

Allein in den ZIZ sollen insgesamt rund 1100 Personen arbeiten, darunter Hunderte Ärzte. Pro ZIZ werden nach Angaben des Sozialministeriums 26 Ärzte im Zentrum selbst sowie weitere fünf Ärzte in den angehängten mobilen Impfteams – diese impfen ältere oder behinderte Menschen zu Hause – benötigt. Pro Tag rechnet die Behörde mit einem Bedarf von 279 Ärzten. Deutlich höher ist die Zahl der notwendigen Mediziner in den regionalen KIZ. Im Zwei-Schicht-Betrieb in den Kreisen werden laut einer aktuellen Kabinettsvorlage von Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) pro Standort täglich 14 Ärzte benötigt. Bei rund 50 KIZ macht dies rund 700 Ärzte pro Tag.

Auf Nachfrage kann das Sozialministerium noch nicht sagen, wie viele Ärzte schon zur Verfügung stehen und wie viele aktuell noch gesucht werden müssen. Ein Sprecher Luchas teilt mit, die Ärzte würden über die Universitätsklinika, die Kassenärztliche Vereinigung (KV), die Landesärztekammer, die Rettungsdienste, den Medizinischen Dienst der Krankenkasse, die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG), die Bundeswehr sowie über Freiwillige rekrutiert.

Bei der KV in Baden-Württemberg heißt es, man versuche, vor allem Mediziner aus dem ärztlichen Bereitschaftsdienst zu rekrutieren. Dies könnten Mediziner sein, die bereits im Ruhestand, aktuell in Elternzeit oder in der Forschung tätig seien, erklärt Sprecher Kai Sonntag.

Eine Sprecherin der BWKG sagt, man habe alle Kliniken nach Ärzten für Impfzentren abgefragt und wolle die Auflistung der Ärzte an das Sozialministerium geben. Auch die Landesärztekammer erklärt, man habe einen breiten Aufruf gestartet. Benötigt werden zudem Fahrer, Reinigungskräfte, Verwaltungsmitarbeiter oder auch Dolmetscher.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020