Land wappnet sich für Anstieg

Stuttgart.Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) erwartet, dass über die Osterfeiertage eine erste große Welle an schwerer am Coronavirus erkrankten Patienten in den Südwest-Kliniken behandelt werden müssen. Doch unabhängig von der Entwicklung der nächsten Tage versucht sich das Land auf eine Situation vorzubereiten, in der alle medizinischen Kapazitäten benötigt werden könnten.

Zunächst geht es darum, die Möglichkeiten in den Kliniken zu erweitern. Von den knapp 55 000 Krankenhausbetten im Südwesten sind etwas mehr als 3200 Intensivbetten. Beatmungsplätze stehen rund 2800 zur Verfügung – landesweit verteilt auf 107 Standorte. Hier ist ein deutlicher Ausbau geplant. Außerdem erwartet Baden-Württemberg vom Bund in diesen Tagen 300 zusätzliche Beatmungsgeräte.

Leichtere Fälle in Reha-Häuser

Da momentan im Südwesten rund 500 Betten in den Intensivstationen belegt sind, gibt es noch freie Kapazitäten. Doch das kann sich täglich ändern. „Wir fahren hoch, was hochgefahren werden kann“, sagt Markus Jox, Sprecher im Stuttgarter Sozialministerium. Um die Kliniken zu entlasten, sollen Patienten, die leichter am Coronavirus erkrankt sind, in Reha-Kliniken untergebracht werden. Diese haben laut Jox bis zu 25 000 Betten zur Verfügung, von denen 10 000 bis 17 000 auch für Corona-Patienten in Betracht kommen könnten.

„Die Krankenhäuser treffen derzeit Absprachen mit Reha-Kliniken, die ihnen weniger schwer erkrankte Patienten abnehmen können. Die Krankenhäuser tun, was sie können, und nun gilt es abzuwarten, was in den nächsten Tagen passiert“, erklärt Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der Krankenhausgesellschaft im Südwesten. Reichen diese Kapazitäten in den nächsten Wochen trotzdem nicht aus, sollen geschlossene Krankenhäuser und Stationen reaktiviert werden. „Kurzfristig können so noch mal rund 700 bis maximal 1000 zusätzliche Betten geschaffen werden“, so Jox – allerdings ebenfalls nur für leichter erkrankte Personen.

Isolierstation in alter Klinik

Dies wird zum Beispiel in Künzelsau im Hohenlohekreis umgesetzt, wo im alten Krankenhaus eine Isolierstation für Menschen mit schwachen Corona-Symptomen eingerichtet wurde. Weiter planen einige Kreise im Südwesten Notfallkliniken zur Verfügung zu stellen. So entsteht zum Beispiel in der Stuttgarter Messe ein Notfallkrankenhaus mit 300 Betten – genauso wie in der Friedrichshafener Messe mit bis zu 200 Betten. Die Kreise können Notfallkliniken in Liegenschaften errichten, die ihnen zur Verfügung stehen oder gestellt werden – also in Hotels, Hallen oder auf Messegeländen. Notfalls können auch Zelte und Container umfunktioniert werden, heißt es im Sozialministerium. Zum Krisenmodell des Landes gehört auch, dass Fieberambulanzen die Krankenhäuser sowie niedergelassenen Ärzte entlasten sollen. Patienten, die möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert sind, sollen solche Ambulanzen aufsuchen, die entweder in separaten Räumlichkeiten oder in bestehenden niedergelassenen Arztpraxen untergebracht sind. Letztere müssen aber dafür sorgen, dass die Behandlung anderer Patienten getrennt von der Fieberambulanz stattfindet.

Turnhalle wird zu Arztpraxis

Aktuell gibt es im Südwesten rund 160 Fieberambulanzen, erklärt Kai Sonntag, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung im Land, die für die Organisation der Ambulanzen weitgehend zuständig ist. „Wir können nicht einschätzen, ob diese Zahl ausreicht“, so Sonntag. Von den 160 Einrichtungen seien 40 außerhalb von Praxen. Sonntag: „Hier muss, einfach ausgedrückt, aus einer Turnhalle eine große Arztpraxis gemacht werden.“

