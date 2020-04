Land weitet Corona-Tests aus

Stuttgart.Das Land will deutlich mehr Menschen als bisher auf das Coronavirus testen. Überprüft sollen verstärkt auch Personen werden, die selbst keine Symptome haben, aber in Kontakt mit Infizierten gekommen sind – vor allem in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen. Das Ziel: Die Zahl der Tests in Baden-Württemberg soll von momentan mehr als 80 000 pro Woche auf 160 000 verdoppelt werden. Ein Vorhaben, an dessen schneller Umsetzung es noch Zweifel gibt.

In Baden-Württemberg werden in Laboren laut Stuttgarter Sozialministerium aktuell an jedem Werktag rund 16 650 Corona-Tests ausgewertet – mehr als 15 300 davon in fachärztlichen Laboren. Von den Unikliniken werden rund 1000 Tests pro Tag durchgeführt. Hinzu kommen noch einige Hundert Tests des Landesgesundheitsamts in Kooperation mit dem Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart. Getestet werden bislang nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts schwerpunktmäßig Personen, die für das Coronavirus spezifische, grippeähnliche Symptome haben.

Die grün-schwarze Landesregierung will nach eigenen Angaben hier einen neuen Weg einschlagen – und bezeichnet die Erweiterung der Test-Kapazitäten in einer Pressemitteilung als „bislang bundesweit einmalig“. Zudem würden die Laborkosten bei der Testung von Personen ohne Symptome „nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen“, heißt es weiter. Das Land wolle die Extrakosten selbst übernehmen – und hoffe, dass der Bund für die Finanzierung aufkomme.

Unklare Finanzierung

Für die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg, die auch die Interessen der mehr als 130 Laborärzte im Südwesten vertritt, sind noch viele Fragen offen. „Unsere Labore können nicht einfach die Kapazitäten verdoppeln“, sagt Sprecher Kai Sonntag auf Anfrage dieser Redaktion. Dies liege schlicht daran, dass es nur eine begrenzte Zahl an Laboren gebe. Auf diese kämen zudem nun weitere Belastungen zu, weil die Hausärzte den Betrieb ab sofort wieder hochfahren würden – und dadurch das Alltagsgeschäft sukzessive zunehme. „Die Labore müssen wieder mehr Blut-, Stuhl- und Urinuntersuchungen durchführen“, so Sonntag.

Völlig unklar ist laut Sonntag zudem, wie die Laborärzte die zusätzlichen Tests vergütet bekämen. „Die Abrechnung ist völlig unklar. Testen Laborärzte jetzt Mitarbeiter in Pflegeheimen oder Bewohner ohne Symptome, wissen sie nicht, wie die Finanzierung funktioniert“, sagt er. Hier bedarf es einer klaren Regelung des Landes. Dasselbe Problem hätten die aktuell rund 50 Fieberambulanzen im Südwesten.

Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) sieht dies ähnlich. „Wichtig wäre, dass nun schnell geklärt wird, wer etwa die Tests bei Mitarbeitern und Patienten ohne Symptome bezahlt“, sagt BWKG-Hauptgeschäftsführer Matthias Einwag. Der Löwenanteil der vom Land vorgesehenen Aufstockung der Testkapazitäten betreffe nach BWKG-Informationen jedoch den ambulanten Bereich, also die niedergelassenen Ärzte. Dies liege daran, das es verstärkt zu zusätzlichen Tests von Personen mit milden Erkrankungssymptomen kommen werde. „Die bei den Krankenhäusern vorgesehene Erhöhung der Testanzahl dürfte von diesen zu bewältigen sein“, erklärt Einwag.

Sven Girgensohn ist Landesobmann des Berufsverbands Deutscher Laborärzte (BDL), bei dem in Baden-Württemberg 70 Mediziner Mitglied sind. Er hält das Ziel der Verdopplung der Testkapazitäten „für anspruchsvoll, aber nicht für unmöglich“. Ob die Anzahl der Tests auf einem hohen Niveau gehalten werden könnte, hänge davon ab, „ob wir genügend geschulte und einsatzfähige Laboranten haben – und ob wir dauerhaft genügend Material, zum Beispiel Geräte, Reagenzien oder Abstriche, zur Verfügung haben“, so Girgensohn. Dies seien limitierende Faktoren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020