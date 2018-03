Land will 235 Millionen Euro geben

Anzeige

Stuttgart.Das Land Baden-Württemberg will im laufenden Jahr Krankenhausprojekte mit einem Investitionsvolumen von 235 Millionen Euro fördern. Dies geht aus der Kabinettsvorlage hervor, die der grün-schwarze Ministerrat am Dienstag beschließen will. Insgesamt hat Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) landesweit acht Bauprojekte in das Programm 2018 aufgenommen.

„Die Realisierung dieser Projekte wird zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der stationären Krankenhausversorgung beitragen“, schreibt Lucha in der Vorlage. Wie hoch die Förderung der einzelnen Maßnahmen sein wird, prüft das Sozialministerium noch.

ZI plant Bau für 56 Millionen Euro

Für die acht Projekte haben die Krankenhausträger Gesamtkosten in Höhe von mehr als 513 Millionen Euro angemeldet. Das Land wird also nicht einmal die Hälfte des gesamten finanziellen Aufwands übernehmen. Das größte Projekt ist ein Ersatz-Neubau der Alb-Fils-Kliniken Göppingen mit beantragten Kosten von mehr als 304 Millionen Euro. Aufgenommen hat Lucha zudem einen Bettenneubau des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim, der mehr als 56 Millionen Euro kosten soll.