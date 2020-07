Land will 54 Menschen aufnehmen

Migrantenkinder mit und ihre Familien steigen in Athen in eine Maschine. © dpa

Kassel.Weitere 83 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern sind in Deutschland angekommen. Drei von ihnen werden von Baden-Württemberg aufgenommen. Ein Flugzeug mit den Flüchtlingen landete am Freitag auf dem Kassel Airport in Hessen. Sie sollen nun auf neun Bundesländer verteilt werden, wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte. Die Bundesregierung will damit die heillos überfüllten Lager auf den griechischen Ägäis-Inseln, in denen katastrophale Zustände herrschen, ein wenig entlasten.

18 Familien

Baden-Württemberg will nach Angaben des Innenministeriums in Stuttgart in den nächsten Wochen insgesamt rund 50 Menschen aufnehmen. Unter den jetzt Gelandeten sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 17 kranke Kinder und ein Jugendlicher, die von Angehörigen begleitet werden. Die 18 Familien sollen in Deutschland Aufnahme finden und medizinisch versorgt werden, müssen aber dennoch nach den Angaben des Innenministeriums ein „ergebnisoffenes Asylverfahren“ durchlaufen.

Die meisten von ihnen (54 Menschen) kommen aus Afghanistan, je 8 aus dem Irak und den palästinensischen Gebieten, 7 aus Syrien und 6 aus Somalia. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.07.2020