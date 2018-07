Land will alte Bahnstrecken wieder ans Netz bringen

Anzeige

Wiesbaden.Hessen will einige stillgelegte Bahnstrecken wieder ans Netz bringen. Dies gelte nicht nur für Ballungszentren, in denen der öffentliche Nahverkehr oft an seine Grenzen stoße, sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gestern in Wiesbaden. Auch der ländliche Raum gewinne so an Lebensqualität.

Im hessischen Schienennetz sind in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 80 Nebenstrecken stillgelegt worden. Unter anderem für die Horlofftalbahn soll sich das nach dem Willen der Landesregierung wieder ändern. Die Trasse führt in der Wetterau von Wölfersheim nach Hungen. Die Fahrzeit von Hungen nach Frankfurt würde sich um 30 Minuten auf eine Stunde reduzieren. Die Kosten dafür schätzt das Ministerium auf 20 Millionen Euro.

Bei weiteren drei – derzeit stillgelegten – Strecken würden die Planungen für einen Passagierverkehr inzwischen konkreter, erklärte der Minister. Dazu zählt die Aartalbahn von Bad Schwalbach im Taunus nach Wiesbaden. Sie soll für etwa 70 Millionen Euro an die geplante neue Citybahn zwischen Mainz und Wiesbaden angeschlossen werden. Außerdem sieht es nach derzeitigem Stand gut aus für eine Reaktivierung der mittelhessischen Lumdatalbahn (Lollar-Rabenau) und einen Schienenabschnitt in Neu-Isenburg. Die letztgenannte Strecke soll Teil der geplanten Regionaltangente West bei Frankfurt werden. Bei diesen Vorhaben könnten laut Al-Wazir womöglich ab Mitte der 2020er-Jahre die ersten Passagiere unterwegs sein.