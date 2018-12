Land will Busspur am Neckartor

Stuttgart.Der grün-schwarze Ministerrat will in der nächsten Kabinettssitzung am Dienstag beschließen, dass am stark mit Schadstoffen belasteten Stuttgarter Neckartor eine separate Busspur eingerichtet wird. Wird mit der Busspur das Verkehrsaufkommen an der schmutzigsten Kreuzung Deutschlands nicht um 20 Prozent reduziert, sollen ab dem 15. Oktober 2019 an den Feinstaubalarmtagen Euro-5-Dieselfahrzeuge am Neckartor verboten werden. Dies geht aus der Kabinettsvorlage von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hervor.

Stadt befürchtet Staus

„Die betroffenen Fahrzeuge könnten den betroffenen Teil der B14 auf Ausweichstrecken umfahren“, schreibt Hermann in der Kabinettsvorlage, die dieser Zeitung vorliegt. Das Problem für Grün-Schwarz ist, dass die Stadt Stuttgart bislang die Einrichtung einer separaten Busspur über den Abschnitt von rund 300 Metern ablehnt. Sie befürchtet, dass dies zu Staus im Zentrum führt, weil es dann weniger Fahrspuren für Autos und Lastwagen gibt. Aus Koalitionskreisen ist zu hören, dass die separate Busspur am Neckartor auch gegen den Willen der Stadt vom Land angeordnet werden könne.

Hintergrund der Kabinettsentscheidung ist ein Vergleich des Stuttgarter Verwaltungsgerichts. Vor diesem hatte sich das Land 2016 im Rechtsstreit mit Anwohnern des Neckartors dazu verpflichtet, den Verkehr an der Kreuzung zu reduzieren, falls die Schadstoffwerte dort weiter überschritten werden. Das Land hat in diesem Kontext auch schon ein Zwangsgeld bezahlt. Die Situation am Neckartor wird gerichtlich separat behandelt. Generell werden in der Landeshauptstadt ab Januar 2019 Diesel der Schadstoffklasse 4 und älter verboten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018