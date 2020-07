Land will Kinder besser schützen

Stuttgart.Das Land will härter gegen den Missbrauch von Kindern vorgehen. Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) begrüßte zwar grundsätzlich die gestern von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) in Berlin vorgelegten Vorschläge. „Wir haben aber aus Baden-Württemberg eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht, die in einigen Punkten noch weiter geht“, sagte Wolf. Der CDU-Politiker kündigte an, dass Baden-Württemberg in der Sitzung des Bundesrats am kommenden Freitag gleich drei Anträge einbringen werde.

Das Konzept wurde vom grün-schwarzen Ministerrat in seiner letzten Sitzung am vergangenen Dienstag bereits abgesegnet. Zum einen drängt Baden-Württemberg darauf, dass Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern oder wegen Kinderpornografie zeitlich unbegrenzt im erweiterten Führungszeugnis stehen. „Eine Eintragung, beispielsweise wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, die einmal im Führungszeugnis steht, darf zum Schutz der Kinder nie wieder verschwinden“, erklärte Wolf. Nur so könne erreicht werden, dass den verurteilten Tätern der berufliche und ehrenamtliche Umgang mit Kindern und Jugendlichen dauerhaft verwehrt werden könne, so Wolf.

Wissenschaftliche Auswertung

Lambrecht sieht in ihrem Konzept keine lebenslange Eintragung vor, sondern spricht lediglich von einer erheblichen Verlängerung der aktuellen Fristen. Weiter macht sich Baden-Württemberg im Bundesrat dafür stark, dass Kinderschutzverfahren in der Bundesrepublik generell wissenschaftlich evaluiert werden.

Nach dem Fall von Staufen bei Freiburg, bei dem zwischen 2015 und 2017 ein Junge und ein Mädchen schwer missbraucht worden sind, gab es auch Kritik an den Behörden. Die Landesregierung reagiert mit ihrem Bundesratsantrag darauf und will erreichen, dass die Verfahren auf den Prüfstand gestellt werden.

Zudem will der Südwesten in der Länderkammer am Freitag dafür werben, dass in künftigen Gerichtsverfahren Kinder und Jugendliche verpflichtend angehört werden, sobald es einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gibt. Die Gerichte müssten die Möglichkeit nutzen, sich von den Betroffenen einen „persönlichen Eindruck zu verschaffen“, so Wolf. Als dritten Vorstoß kündigte Wolf an, das Land wolle weitere Strafverschärfungen durchsetzen. Hier nimmt Grün-Schwarz verurteilte Personen in den Fokus, die ihre Strafe bereits abgesessen haben.

Verstoßen sie gegen Weisungen der Führungsaufsicht, indem sie sich beispielsweise an die von den Gerichten vorgegebenen Abstände zu Kindern, Kitas oder Spielplätzen nicht halten, können diese Verstöße bislang mit Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren geahndet werden. Das ist dem Land zu wenig. „Dieses Höchstmaß ist nicht ausreichend und muss auf fünf Jahre hochgesetzt werden“, erklärte Wolf. Zudem will das Land auch noch erreichen, dass einem Straftäter „auch gegen dessen Willen mit unmittelbarem Zwang eine Fußfessel zur elektronischen Überwachung seines Aufenthaltsorts angelegt werden kann“, erläuterte Wolf weiter.

Sämtliche Vorschläge des Landes basieren auf den Ergebnissen der Kommission Kinderschutz, die nach dem Staufener Missbrauchsfall eingesetzt worden ist. Laut Innenministerium gab es 2019 in Baden-Württemberg 1520 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern. Dies war ein Anstieg um knapp 18 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018, als es noch 1289 Fälle waren. „In den ersten sechs Monaten Januar bis Juni 2020 zeichnet sich beim sexuellen Missbrauch von Kindern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang der Fallzahlen mit einem damit verbundenen Rückgang der hierbei erfassten Tatverdächtigen ab“, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage.

Neben Baden-Württemberg bringen am Freitag auch noch die Länder Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern Anträge zum Thema Kindesmissbrauch ein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020