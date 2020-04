Land will Solo-Künstler unterstützen

Frankfurt/Wiesbaden.Die von der Bundesregierung aufgelegte und in Hessen zum Teil noch aufgestockte Soforthilfe für Selbstständige und Kleinbetriebe hilft vielen Betroffenen zumindest ein Stück weit über die Verluste durch die Corona-Krise hinweg. Eine zum Teil besonders hart getroffene Gruppe aber fällt regelmäßig durchs Raster: die Solo-Selbstständigen, die im Kulturbereich arbeiten. Einer von ihnen ist Jan Herms aus Frankfurt, der sein Geld in normalen Zeiten als künstlerisch tätiger Freiberufler mit animierten Filmen und Grafiken für Messen und Mitarbeiterevents von Firmen verdient.

Beides findet aber wegen der Virus-Pandemie auf absehbare Zeit so gut wie nicht mehr statt. Und keine Aufträge bedeuten für den 29-Jährigen nichts anderes als kein Gehalt. Das aber deckt die Soforthilfe bei Solo-Selbstständigen ebenso wenig ab wie etwa die Miete oder Kosten für laufende persönliche Ausgaben. Stattdessen wird sie nach den Bestimmungen des Bundes nur zur Überbrückung sogenannter Liquiditätsengpässe gezahlt, also den Betriebsausgaben eines Freiberuflers, die nicht mehr durch entsprechende Einnahmen gedeckt sind.

Gerade bei Solo-Selbstständigen, wie es sie im Kulturbereich oft gibt, sind das aber nur minimale Beträge, denn die meisten von ihnen zahlen beispielsweise keine Miete für ein eigenes Büro oder gar eine Reinigungskraft dafür. So bleiben oft nur die monatlichen Ausgaben für das Wlan. Herms jedenfalls kennt viele Kollegen, bei denen sich die Summe, auf die sie somit Anspruch hätten, gerade einmal auf etwa 100 Euro im Monat beläuft. Doch davon kann niemand seinen Lebensunterhalt, die Miete für die Wohnung, in der er oder sie in aller Regel auch arbeitet, zahlen noch sonst irgendwelche monatlichen Kosten wie etwa die Versicherungen.

Rufe nach Einsatz eigener Mittel

Somit hat der Freiberufler auch nichts davon, dass das Land Hessen die 9000 Euro Soforthilfe des Bundes für drei Monate noch auf 10 000 Euro aufgestockt hat: Er würde sie gar nicht bekommen. Und die Landesregierung hat bislang auch keine eigenen Mittel bereitgestellt, um daran etwas zu ändern. Dagegen hatte Nordrhein-Westfalen über die Bestimmungen des Bundes hinausgehend ausdrücklich auch den Gewinn als Einkommen der Künstler und Solo-Selbstständigen als Ausfall des Einkommens anerkannt, doch ist das Geld dafür mittlerweile aufgebraucht. Baden-Württemberg hat jetzt eine ähnliche Regelung angekündigt. Auch in Hessen mehren sich mittlerweile die Rufe nach dem Einsatz eigener Landesmittel zugunsten der Betroffenen.

Aus der Gewerkschaft ver.di haben etwa die Kunstfachgruppen Theater/Bühnen und Musik, der Fachbereich Bildung und Wissenschaft sowie der Arbeitskreis Volkshochschulen einen dringenden Appell an die auch für Kultur zuständige Wissenschaftsministerin Angela Dorn und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (beide Grüne) gerichtet, Soforthilfe für Solo-Selbstständige zur Sicherung des eigenen Lebensunterhalts bereitzustellen. Viele von ihnen hätten seit Ausbruch der Corona-Krise schlicht kein Einkommen mehr, sagt Gewerkschaftssekretär Volker Koehnen.

Die SPD-Kulturpolitikerin Daniela Sommer fordert einen Notfallfonds für Kulturschaffende, Linken-Fraktionschefin Janine Wissler „schnelle und unbürokratische“ Hilfe, und Stefan Naas von der FDP wirft Dorn vor, ihr Versprechen zur Hilfe für die Betroffenen habe sich als „Luftnummer“ erwiesen. Ihr Ministerium verweist auf den für die Soforthilfen zuständigen Wirtschaftsminister Al-Wazir. Al-Wazir habe aber die Bundesregierung bereits mit der Aufforderung angeschrieben, dass zumindest Solo-Selbstständige ohne nennenswerte Betriebskosten einen Teil des Betrags für Lebenshaltungskosten verwenden können. Solange der Bund dies nicht ausdrücklich ermögliche, „halten wir uns in Hessen an die geltenden Vorgaben“, sagte die Sprecherin auf Anfrage dieser Redaktion.

