Landesamt zahlt Steuern gleich doppelt

Anzeige

Stuttgart.Die Pannenserie um doppelt gezahlte Lohnsteuer im Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg (LBV) wächst sich aus. Zunächst geht es „nur“ um doppelt gezahlte Lohnsteuer in den Jahren 2008 bis 2014. Insgesamt 96 Millionen Euro führt das Amt zu viel ab. Als das im Januar auffliegt, schickt Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) eine mit Betriebsprüfern besetzte Kontrolleurstruppe in die Behörde. Schon nach drei Wochen findet die 141 Millionen Euro zu viel auf Verrechnungskonten. Offensichtlich, so Sitzmann, wurden in den Jahren 2000 bis 2007 zu wenig Steuern abgeführt.

„Unfassbar“ findet der CDU-Finanzexperte Tobias Wald die Pannen mit zu viel und zu wenig gezahlten Steuern. Das sei ein „sehr trauriges Kapitel“. Denn: „Das erschüttert das Vertrauen der Bürger in die Finanzverwaltung.“

Das LBV wickelt im Auftrag des Landes jedes Jahr Finanzaktionen im Volumen von 30 Milliarden Euro ab, vor allem die Auszahlung der Gehälter von Beamten und Pensionären. Außerdem ist es Servicestelle für andere Einrichtungen des Landes, etwa das Mannheimer Technikmuseum oder die Landesstiftung.