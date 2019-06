Landeschefs treten wieder an

STuttgart.Die Grünen befinden sich im Höhenflug – im Bund seit kurzem, in Baden-Württemberg schon seit 2011. Seitdem stellen sie mit Winfried Kretschmann, dessen Sympathiewerte nach wie vor hoch sind, den ersten grünen Ministerpräsidenten der Republik. Neben dem Regierungschef und den derzeit fünf Ministern der Landesregierung gehören auch Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand zu den zentralen Akteuren der Südwest-Grünen. Detzer, Jahrgang 1980, ist seit November 2016 eine von zwei Landesvorsitzenden. Hildenbrand, Jahrgang 1988, übt dieses Amt schon seit November 2013 aus.

Parteitag im September

Auf dem nächsten Landesparteitag am 21. und 22. September in Sindelfingen wollen beide wieder antreten – und für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren die Doppelspitze bilden. „Ich bin zufrieden mit den Impulsen, die ich vor allem in der Frauenpolitik und für die Stärkung der Partei in der Fläche geleistet habe. Wir sind gemeinsam gewachsen“, sagt Detzer. „Klimaschutz als Innovationstreiber“ sowie ein „starker, fossilfreier Wirtschaftsstandort“ nennt die Heidelbergerin als die Schwerpunkte, denen sie sich künftig widmen möchte. Dazu sollen die Grünen im Südwesten eine „progressive, diskussionsfreudige Programmpartei“ bleiben. „Dafür werfe ich meinen Hut in den Ring“, erklärt Detzer. „Ich will, dass wir die großen Zukunftsaufgaben tatkräftig und beherzt anpacken: Klima schützen, Vielfalt leben und Zusammenhalt stärken“, sagt Hildenbrand, der im September bereits zum vierten Mal für den Landesvorsitz kandidiert.

Als Team in der Doppelspitze wolle man gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, „die Erfolgsgeschichte der Grünen in Baden-Württemberg fortzuschreiben – über die nächste Landtagswahl hinaus.“ Werden die beiden in ihren Ämtern bestätigt, führen sie die Partei auch in die nächste Landtagswahl, die im Frühjahr 2021 stattfindet. Mit den jüngsten Wahlen können die Grünen im Südwesten sehr zufrieden sein.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.06.2019