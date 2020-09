Landespavillon teurer als geplant

Stuttgart.Der Baden-Württemberg-Pavillon auf der Expo in Dubai, die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf den Herbst 2021 verschoben wurde, wird nach Informationen dieser Redaktion für das Land offenbar noch teurer als bisher angenommen. In einem Beschluss des grün-schwarzen Kabinetts von Dienstag gibt das Wirtschaftsministerium als Gesamtkosten bis zu 15,075 Millionen Euro an. Mitte Juli waren die Kosten für die Expo noch auf 13,3 Millionen Euro veranschlagt worden – auch damals war schon eine beträchtliche Kostensteigerung zu verzeichnen.

Der erneute Anstieg der Kosten liegt laut der Kabinettsvorlage aus dem Haus von Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) daran, dass das Land mehr Umsatzsteuer zahlen muss als erwartet. Als Folge der vertraglichen Vereinbarung mit der künftigen Projektgesellschaft falle „für steuerbare Leistungen, deren Ausführungsort im Inland liegt“, Umsatzsteuer an. mis

