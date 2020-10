Landespolitiker offen für Fusion

Stuttgart.Bei den Fachleuten der Landtagsfraktionen zeichnet sich Zustimmung zur geplanten Fusion der Unikliniken Mannheim und Heidelberg ab. „Wir wollen die Stadt Mannheim und die Region nicht im Regen stehenlassen“, verspricht für die Grünen-Fraktion der Abgeordnete Jürgen Filius. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) stellt sich hinter das Projekt: „Ich werbe dafür, dass wir in die Verantwortung gehen.“ Gleichzeitig zeichnen sich angesichts der erwarteten Kosten bereits jetzt viele Hindernisse ab. In einer gemeinsamen Stellungnahme mahnen die Unikliniken Tübingen, Freiburg und Ulm, dass auch an ihren Standorten ein „erheblicher Investitionsstau“ bestehe.

Bauer sieht Handlungsbedarf angesichts der finanziellen Nöte des von der Stadt Mannheim getragenen Universitätsklinikums. „Ich setze mich mit Nachdruck dafür ein, dass fundiert und schnell ein Konzept erarbeitet wird.“ Den von den beiden Kliniken und der Stadt Mannheim entwickelte Plan für einen Zusammenschluss lobt sie als „starken Aufschlag“. Sie erwartet in den nächsten Tagen ausgearbeitete Vorschläge und will am kommenden Mittwoch im Wissenschaftsausschuss die Abgeordneten informieren. Dann müssten ein Kostenrahmen erstellt und Gespräche mit der Stadt als Träger des Klinikums geführt werden. Zugleich betont sie, dass noch keine Entscheidung gefallen ist.

Klärung bis Weihnachten

Bauers Parteifreund Filius hält einen Grundsatzbeschluss auf Landesebene noch in diesem Jahr für möglich. „Die Beteiligten müssen noch vor Weihnachten ihre Bereitschaft erklären“, drängt er. Ein größerer Finanzbedarf könne aber erst mit dem nächsten Haushalt nach der Landtagswahl 2021 gedeckt werden. Filius weist darauf hin, dass das Klinikum in Mannheim von den 600 Millionen Euro Corona-Soforthilfe des Landes nicht profitiert hat, weil das Geld für die vier Einrichtungen des Landes reserviert war. Für ihn ist klar, dass eine Fusion sich nicht zum Nachteil der drei anderen Unikliniken entwickeln dürfe.

Deutlich skeptischer ist Marion Gentges von der mitregierenden CDU. „Solange ich die Kosten nicht kenne, kann ich keine vernünftige Einschätzung abgeben“, betont sie. Eine Fusion sei nur vermittelbar, wenn sie „einen klaren Mehrwert erbringt“. Zu den offenen Fragen zählt sie die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung des Bundes und der Stadt. Gentges: „Der Landtag muss das ganze Land im Blick haben. Deshalb brauchen wir ein Preisschild an dem Konzept.“

Positiv werten auch Fachleute der Opposition die Verschläge zur Bildung eines Großklinikums. „Es ist gut, dass Mannheim eine Perspektive bekommt“, sagt die SPD-Abgeordnete Gabi Rolland. Der vorgezeichnete Weg sei richtig. Aber sie weiß auch, dass die drei anderen Unikliniken „mit Argusaugen schauen, was in der Region Rhein-Neckar passiert“. Rolland mahnt an, dass die Interessen der fast 15 000 Mitarbeiter bei der Zusammenlegung gewahrt werden. Die Mitbestimmung müsse frühzeitig geregelt werden, um den Rückhalt der Beschäftigten zu bekommen.

Grundsätzlich positiv sieht auch der FDP-Abgeordnete Nico Weinmann die Pläne: „Das ist für beide Standorte eine Chance, über Größe und Qualität zu einem Leuchtturm in der deutschen Medizin zu werden.“ Seiner Ansicht nach „spricht einiges für diese Fusion“. Er rechnet mit Gesamtkosten bis zu zwei Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund müsse der Landtag die anderen Unikliniken im Blick behalten, die ebenfalls einen Sanierungsstau hätten.

Tatsächlich haben die drei Unikliniken schon Anfang September in einer dreiseitigen Stellungnahme ihre Forderungen an das Wissenschaftsministerium übermittelt. „Eine Asymmetrie in der Mittelverteilung für Investitionen sowie Forschung und Lehre muss verlässlich vermieden werden, um die Leistungsfähigkeit ihrer Standorte nicht zu gefährden“, schreiben sie. Überall bestehe ein „erheblicher Investitionsstau“. Ohne zusätzliche Gelder des Landes sei das Projekt nicht zu stemmen.

Der Gewerkschaftsdachverband DGB weist darauf hin, dass durch die Fusion der größte Arbeitgeber der Metropolregion entstehe. Dafür sei eine Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes notwendig.

