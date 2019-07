Landesregierung hat mehr Einnahmen aus Sponsoring und Spenden

Die Landesregierung hat in den Jahren 2017/2018 etwa 163,5 Millionen Euro durch Sponsorengelder, Schenkungen und Spenden eingenommen. Dies ist eine Steigerung zu den Jahren 2015/2016 um 21,8 Millionen Euro. Diese Zahlen gehen aus dem Sponsoringbericht der Regierung hervor, den das grün-schwarze Kabinett am Dienstag verabschieden will. Der Bericht über die Sponsorenaktivitäten, der alle zwei

...