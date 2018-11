Landesweitem Semesterticket droht Aus

Stuttgart.Die Studenten in Baden-Württemberg lehnen mehrheitlich das Konzept für ein landesweites Semesterticket ab. In einer Umfrage votierten 51,5 Prozent der über 37 500 Teilnehmer gegen die Pläne der Grünen-Minister Winfried Hermann (Verkehr) und Theresia Bauer (Wissenschaft). „Das hat vor allem mit dem Preis zu tun“, sagt Studierendensprecher Florian Wondratschek. Er spricht von „Preiswucher“.

Solidarbeitrag für alle

„Der Stuttgarter Verkehrsverbund VVS wäre mit 525 Euro pro Semester das teuerste Landesstudierendenticket in der Bundesrepublik“, erklärt Wondratschek. „Für uns war die Ablehnung absehbar, weil solche Preise für Studierende nicht bezahlbar sind“, sagt sein Vorgänger Niklas Anner, der auch Vorstandsmitglied der Juso-Hochschulgruppen ist. Im Jahr seien das mehr als 1000 Euro: „Das ist realitätsfern.“

Das von Hermann mit den 22 Verkehrsverbünden entwickelte Konzept für ein landesweites Semesterticket besteht aus drei Teilen: Basis bildet ein Solidarbeitrag von 71,75 Euro, den alle Studenten zahlen müssten – unabhängig von der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Dafür dürfen sie unter der Woche ab 18 Uhr und am Wochenende Busse und Bahnen in ganz Baden-Württemberg nutzen. In der zweiten Stufe kommt das Semesterticket des örtlichen Verkehrsverbundes dazu, das zum Beispiel im Verbund Rhein-Neckar 180 Euro kostet. Stufe 3 würde für eine Pauschale von weiteren 198,25 Euro freie Fahrt in Baden-Württemberg bieten – rund um die Uhr an sieben Tagen.

„Eine überwältigende Mehrheit von über 95 Prozent wäre für eine landesweite Nutzung nicht bereit, zusätzlich 270 Euro (71,75 Euro Solidarbeitrag plus 198,25 Euro Aufpreis) zu bezahlen“, heißt es in der Auswertung der Umfrage durch die Hochschule Heilbronn. Schon das Konzept lehnt mehr als die Hälfte der Teilnehmer ab. „Wir erwarten hier Änderungen“, fordert Anner.

Die Unterhändler des Landes verlangen für die Einführung des Tickets sogar eine Zwei-Drittel-Mehrheit bei Urabstimmungen in den Hochschulen. Die Studenten der Unis Heidelberg und Ulm haben sich bereits mit Drei-Viertel-Mehrheit gegen das Konzept ausgesprochen, an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (PH) votierten sogar 80 Prozent dagegen. Nur an der PH Heidelberg kamen die Unterstützer in die Nähe einer Mehrheit. Spätestens wenn – wie er erwartet – auch die Studenten der Uni Hohenheim bei der anstehenden Urabstimmung mehrheitlich Nein sagen, müsse im Dezember das Modell zurückgezogen werden, fordert Anner.

Im Verkehrsministerium sieht man das Modell als gescheitert an. „Dennoch empfiehlt es sich, die Einführung weiter zu verfolgen“, sagte ein Sprecher. Der vor dem Start stehende allgemeine BW-Tarif biete dazu neue Möglichkeiten.

Weil die 22 örtlichen Verkehrsverbünde sehr unterschiedliche Preise für ihr Semesterticket erheben, ergeben sich für das landesweit gültige Ticket Unterschiede von mehr als 100 Euro. Tübinger Studenten können für weniger als 400 Euro durch Baden-Württemberg fahren, für die Stuttgarter Kommilitonen seien es 130 Euro mehr – bei der gleichen Leistung. Anner: „Das ist die maximale Ungerechtigkeit.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018