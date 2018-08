Landtag entschuldigt sich bei NSU-Opfern

Wiesbaden.Als der Hessische Landtag im Mai 2014 auf Antrag von SPD und Linken einen eigenen Untersuchungsausschuss zur Mordserie des rechtsextremistischen NSU einsetzte, gingen die Meinungen über Sinn und Unsinn des Gremiums noch weit auseinander. Gut vier Jahre später haben die Abgeordneten gestern über dessen Abschlussbericht debattiert und waren sich einig: Die Arbeit hat sich gelohnt. Grünen-Politiker Jürgen Frömmrich räumte noch einmal als Fehler ein, dass sich seine Partei damals nicht zu einem Ja für den Ausschuss durchringen konnte, sondern sich der Stimme enthielt.

Verfassungsschützer vernommen

Zu einem einheitlichen Abschlussbericht konnten sich Koalition und Opposition zwar nicht durchringen, und gut zwei Monate vor der Landtagswahl kam es natürlich auch bei diesem Thema zum Streit. Vor allem die Rolle des damaligen hessischen Innenministers und heutigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) nach dem Mord an dem Kasseler Internetcafé-Inhaber Halit Yozgat war heftig umstritten.

Doch in vielen anderen Fragen herrschte auch Einigkeit. „Eine derartige von Hass geprägte Mordserie darf sich nicht wiederholen“, endet das immerhin noch einstimmig verabschiedete Vorwort des Abschlussberichts. Dafür müsse alles getan und die nötigen Schlüsse aus dem Versagen der Sicherheitsbehörden, demnach also auch der hessischen, gezogen werden, hieß es von mehreren Seiten in der Debatte, mit der die Ausschussarbeit nun auch offiziell beendet ist.

Der Untersuchungsausschuss zu den NSU-Morden war „kein Ausschuss wie jeder andere“, wie Frömmrich als dessen Berichterstatter festhielt. Er sprach – auch das noch im Namen aller Ausschussmitglieder – den Angehörigen der 13 Mordopfer nicht nur das tiefe Mitgefühl des Landtags aus, sondern auch eine Entschuldigung für das Misstrauen und die Verdächtigungen, die sie vor der Aufklärung der Mordserie erlebt hatten.

1851 Akten hat der Ausschuss gesichtet, 67 Sitzungen gehabt sowie 102 Zeugen und Sachverständige gehört. Allein drei Mal wurde der ehemalige Verfassungsschützer Andreas Temme vernommen, der – angeblich rein zufällig – bei dem Mord an Halit Yozgat in Kassel am Tatort war. Ob er noch vor Ort war, als die Schüsse fielen, oder das Internetcafé unmittelbar zuvor verlassen hatte, konnte auch der Ausschuss nicht klären. Entsprechende Proteste gab es bereits im Juli in Frankfurt, bei denen Demonstranten mehr Aufklärung forderten.

Die ominöse Rolle des ehemaligen Verfassungsschützers spielt auch in den heftigen Streit herein, der gestern noch einmal aufflammte: Nancy Faeser von der SPD und Hermann Schaus von der Linken erinnerten daran, dass Bouffier als damaliger Innenminister das Parlament nicht über den zeitweiligen Tatverdacht gegen Temme informiert hatte und auch dessen Anwesenheit am Tatort erst nach einer entsprechenden Meldung der „Bild“-Zeitung bestätigte. Bouffier habe auch dafür gesorgt, dass ein Disziplinarverfahren gegen Temme so ausging, dass diesem keine finanziellen Nachteile entstanden. Und eine Aussagegenehmigung für Temmes Quellen aus der rechten Szene habe er auch verweigert – damit soll er Ermittlungen behindert haben.

Der eigentliche moralische Skandal und geradezu „schäbig“ sei aber, dass sich Bouffier bis heute nicht entschuldigt und als damaliger einziger Verantwortungsträger noch immer keine Fehler eingeräumt habe, sagte Faeser und forderte den Ministerpräsidenten auf, ans Podium zu gehen und dies nachzuholen. Bouffier hörte sich die gesamte Debatte von der Regierungsbank aus an, dachte aber nicht daran, der Aufforderung von SPD und Linken zu folgen. Er verzichtete auf jede Wortmeldung.

Sein CDU-Parteifreund Holger Bellino nannte es derweil ausdrücklich richtig, dass Bouffier dem Schutz der teils islamistischen Quellen Temmes aus Sicherheitsgründen Vorrang vor dem Verfolgen einer unergiebigen Spur gegeben habe. Das eigne sich nicht zur Skandalisierung. Jörg-Uwe Hahn von der FDP forderte weitere Veränderungen beim Verfassungsschutzamt und wandte sich gegen zu viele Emotionen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.08.2018