Landtag für Fahren ab 16

Mainz.Einhellig hat sich der rheinland-pfälzische Landtag offen für ein mögliches Pilotprojekt zum begleiteten Autofahren ab 16 Jahren gezeigt. Individuelle Mobilität sei gerade im ländlichen Raum unverzichtbar und werde heutzutage schon von Jugendlichen eingefordert, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) gestern im Landtag in Mainz. Im April hatten die Verkehrsminister der Länder einen Vorschlag gebilligt, wonach Jugendliche schon mit 16 begleitet Auto fahren dürften. Bislang gilt in der EU allerdings für den Autoführerschein das Mindestalter 17, so dass sich erst dort etwas ändern müsste. Im Herbst wird der EU-Führerschein-Ausschuss zu dem Thema tagen.

Im Landtag verwies Benedikt Oster von der SPD darauf, dass die Hälfte der Jugendlichen in Rheinland-Pfalz bereits am begleiteten Fahren ab 17 teilnehme. Der CDU-Vertreter Josef Dötsch sprach sich dafür aus, auch über eine Freigabe unbegleiteten Fahrens ab 16 auf Strecken mit keinem oder schlechtem Nahverkehr nachzudenken. lrs