Landtag lehnt Lockerung bei Sonntagsverkauf ab

Wiesbaden.Hessen hat ein neues Ladenöffnungsgesetz, das aber beim Sonntagsverkauf im Wesentlichen alles beim Alten lässt. Mit der Mehrheit der Regierungsparteien CDU und Grüne, aber auch der oppositionellen SPD verabschiedete der Landtag am Donnerstagabend die Neufassung, die eine Öffnung der Geschäfte sonntags weiter an strenge Voraussetzungen knüpft. Danach bleibt es dabei, dass sie nur in Zusammenhang mit Märkten, Messen oder besonderen örtlichen Ereignissen zulässig ist. Ein Antrag der FDP, die Voraussetzungen für den Sonntagsverkauf zu lockern, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Wirtschaft und Kommunen in Hessen hatten die Abgeordneten eindringlich aufgefordert, die Ladenöffnung an den gesetzlich vorgesehenen maximal vier Sonntagen im Jahr rechtssicher zu ermöglichen. In der Vergangenheit war sie nach Klagen der Gewerkschaft Verdi und der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung immer wieder kurzfristig von den Gerichten verboten worden, weil die engen Voraussetzungen dafür nicht erfüllt seien. Die Befürworter plädierten daher dafür, ein öffentliches Interesse als ausreichende Voraussetzung für den Sonntagsverkauf im Gesetz zu verankern.

Die schwarz-grüne Koalition lehnte dies aber ab. Sozialminister Kai Klose (Grüne) sagte, die Vorgaben der Verfassung mit dem starken Schutz der Sonntagsruhe und der übrigen Rechtsprechung müssten beachtet werden.

Frist von drei Monaten gilt jetzt

Neu ist in dem gestern verabschiedeten Gesetz vor allem, dass die Städte und Gemeinden die Genehmigung des Sonntagsverkaufs samt Begründung künftig drei Monate vor dem geplanten Termin erteilen müssen. Damit soll verhindert werden, dass die gerichtlichen Verbote weiter ganz kurzfristig erfolgen. In der Vergangenheit geschah dies vielfach erst am Freitag vor der schon angekündigten Ladenöffnung am Sonntag. Klose argumentierte, mit der Neuregelung werde im Interesse der Kommunen, des Einzelhandels, der Beschäftigten und der Kunden Planungssicherheit geschaffen. Der FDP-Abgeordnete Stefan Naas beklagte dagegen, dass in dem Gesetz weiter von einem engen zeitlichen und räumlichen Bezug zum Anlassereignis, also dem jeweiligen Markt oder der Messe, die Rede ist. Damit könnten verkaufsoffene Sonntage auch in Zukunft juristisch verhindert werden. Der FDP-Antrag auf Zulassung des öffentlichen Interesses hätte dem entgegengewirkt, zumal dies auch vom Bundesverfassungsgericht als Grund anerkannt wurde. Klose entgegnete, in Nordrhein-Westfalen hätten Gerichte trotz dieser Regelung Verbote ausgesprochen.

Gegen das Gesetz stimmten neben der FDP auch die AfD und die Linke. Letztere forderte auch eine Beschränkung der Ladenöffnungszeiten an Werktagen. Der Linken-Abgeordnete Hermann Schaus nannte im Interesse der Beschäftigten einen gesetzlichen Ladenschluss wie früher montags bis freitags um 20.00 Uhr sowie samstags um 16.00 Uhr ausreichend.

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.12.2019