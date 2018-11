Landtag will Märtyrerrolle vermeiden

Wiesbaden.Der hessische Landtag bereitet sich auf den Einzug der AfD als neue und damit sechste Fraktion vor. In der Plenarsitzung am kommenden Mittwoch wollen die Abgeordneten eine neue Geschäftsordnung verabschieden, die unter anderem Rügen und Ordnungsrufe präziser regelt und auch die Möglichkeit einer Abwahl des Landtagspräsidenten oder seiner Stellvertreter vorsieht.

Schärfere Regeln

Im Gegensatz zum Bundestag wollen die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken keine Regelung treffen, die der AfD den ihr regulär zustehenden Alterspräsidenten verwehrt. Somit steht fest, dass der künftige Abgeordnete Rolf Kahnt aus Bensheim-Auerbach die konstituierende Sitzung des neugewählten Landtags am 18. Januar kommenden Jahres eröffnet. Er ist mit 73 das älteste Mitglied des Landesparlaments und darf daher traditionsgemäß die Plenarsitzung bis zur Wahl des neuen Landtagspräsidenten leiten und als Alterspräsident auch eine Rede halten.

Der Bundestag hatte im vergangenen Jahr eigens die Geschäftsordnung geändert, um eine solche Eröffnungsrede des AfD-Abgeordneten Wilhelm von Gottberg zu verhindern. Statt des an Jahren ältesten Abgeordneten wurde mit dieser Änderung das dienstälteste Mitglied des Berliner Parlaments zum Alterspräsidenten erklärt. Das wäre Ex-Minister Wolfgang Schäuble (CDU) gewesen, der aber als Bundestagspräsident kandidierte und daher dem zweitältesten Abgeordneten Hermann Otto Solms (FDP) die Funktion des Alterspräsidenten überließ.

Die hessischen Landtagsfraktionen wollen keine Sonderregelung treffen, die der AfD eine Art Märtyrerrolle geben würde. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Boddenberg spricht zumindest inhaltlich auch für die anderen Fraktionen, wenn er sagt, der Landtag müsse es „akzeptieren, hinnehmen und aushalten“, dass ein AfD-Abgeordneter Alterspräsident werde. Eine Regeländerung halte er für unklug.

Keine Aussage wird in der nächste Woche zur Abstimmung vorliegenden Geschäftsordnung über die Zahl der Vizepräsidenten des Landtags getroffen. Das ist Sache des neugewählten Parlaments selbst. In der Geschäftsordnung heißt es nur, das Präsidium des Parlaments bestehe aus dem Präsidenten oder der Präsidentin sowie den Vizepräsidenten und weiteren Mitgliedern. Bisher war es üblich, dass alle Fraktionen einen Vizepräsidenten stellen. Neu vorgesehen werden soll aber die Möglichkeit einer Abwahl auch des Landtagspräsidenten oder seiner Stellvertreter. Zudem sollen in einem gestuften Verfahren Rügen, Ordnungsrufe und der Ausschluss von Abgeordneten von einer Sitzung geregelt werden.

Fraktionschef der AfD im Landtag wird voraussichtlich der Landesvorsitzende Robert Lambrou. Er steht dem jetzt gewählten „Gründungsvorstand“ der Abgeordneten vor, in dem der Frankfurter Zahnarzt Rainer Rahn fehlt, der die AfD als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führte. Offiziell wird der Fraktionsvorstand Lambrou zufolge aber erst nach der Landtagskonstituierung im Januar bestimmt.

