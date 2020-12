Landtag winkt Lockdown durch

Stuttgart.Der Landtag von Baden-Württemberg hat mit den Stimmen der Regierungskoalition aus Grünen und CDU den Lockdown des öffentlichen Lebens ab Mittwoch abgesegnet. Davor allerdings hat das Parlament die Stilllegung des öffentlichen Lebens kritisch diskutiert. „Hinterher sind wir alle klüger“, räumt Ministerpräsident Winfried Kretschmann indirekt auch eigene Fehleinschätzungen ein. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart klagt über Schlaumeier in der Opposition und in den Medien, die hinterher alles besser wüssten.

Zu Beginn der Sondersitzung hat Kretschmann in einer Regierungsinformation den Abgeordneten fast buchhalterisch die Beschlüsse vorgestellt, die am Sonntag in der Runde der 16 Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel gefasst wurden. Er tut das am Montag mit der gleichen Rede wie am Vortag nach der Konferenz. Dabei beschreibt er den Ernst der Lage, listet die Beschlüsse auf und appelliert mehrfach an die Bürger, sich an die Regeln zu halten: „Suchen sie nicht nach jeder Lücke. Schließen sie Lücken aus eigener Einsicht.“ Möglichst wenige Reisen zu Weihnachten, möglichst wenige Kontakte.

Erst zum Schluss seiner 20-minütigen Regierungserklärung kommt der Regierungschef doch noch auf rhetorische Touren: „Das Virus ist stark. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir stärker sind.“

Dass es im Landtag neben der Sache immer auch um den politischen Vorteil geht, zeigt Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Der bedankt sich gleich zu Beginn seiner Rede bei Kretschmann, dass der „das Land beherzt und entschlossen durch die Krise steuert“.

Opposition geht auf Distanz

Bei der Opposition hört sich das natürlich ganz anders an. SPD-Oppositionschef Andreas Stoch hält zwar auch den harten Lockdown für unausweichlich. Aber dann zählt er eine lange Fehlerliste der grün-schwarzen Koalition auf. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) habe unverantwortlich gehandelt, die Schulen fühlten sich alleingelassen. Notwendig seien „endlich Strategien, die bis ins Frühjahr reichen“. Das fordern die Genossen in einem eigenen Entschließungsantrag.

Während Stoch mit Rücksicht auf die in Berlin mitregierenden Parteifreunde seine Kritik am eigentlichen Lockdown zurückhaltend dosieren muss, kann sich FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke da ungebremst entfalten. „Der Sommer wurde verschlafen. Viele Maßnahmen wurden nicht eingeleitet“, kritisiert der Liberale. Es reiche auch nicht, das Leben ’runterzufahren, ohne zu sagen, wie man da wieder ’rauskommen will. Die Strategie mit der Schließung von Hotels und Gaststätten habe die Zahl der Infektionen nicht gesenkt, sondern im Gegenteil „vermutlich gefördert“. Nun erfolge der „Löwenanteil der Infektionen im privaten Bereich“. Dann reibt er den Grünen noch die Corona-Politik ihres Tübinger Parteifreundes Boris Palmer unter die Nase, der als OB die Alten besonders schütze.

Dabei sieht auch Rülke, dass man auf die steil steigende Zahl der Corona-Infektionen jetzt reagieren muss. Dagegen macht AfD-Fraktionschef Bernd Gögel Fundamentalopposition pur ohne Rücksicht auf die Risiken der Krankheit. Die „unkoordinierte Angstpolitik“ der Regierung führe zu schweren seelischen und psychosomatischen Störungen der Menschen. Gögel glaubt, das diene nur zur Unterjochung der Bürger: „Mithilfe von Angst und Einschüchterung sind die Gesellschaften manipulierbarer und besser kontrollierbar. Das ist der eigentliche Sinn der Maßnahmen.“

Streit um Schulunterricht

Der Landeselternbeirat fordert Fernunterricht für alle Klassen. „Der verfrühte Ferienbeginn wie das bisherige geradezu panische Festhalten am vollständigen Präsenzunterricht dient letztlich nur dazu, von der schlechten Vorbereitung der Schulen auf den Fernunterricht abzulenken“, kritisiert der Verbandsvorsitzende Michael Mittelstaedt. Dabei sei doch klar, dass selbst schlecht vorbereitete Schulen mehr Lernerfolge erzielen als eine reine Verlängerung der Weihnachtsferien.

Kretschmann flüchtet sich angesichts der Kritik von Betroffenen und Opposition in eine Weisheit des Philosophen Kierkegaard. „Verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Aber leben müssen wir es vorwärts“, zitiert der Grünen-Politiker. Gerade bei Corona gelte doch, dass „wir ein lernendes System sind“.

