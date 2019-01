Landtag wird zur Baustelle

Wiesbaden.„Schuld“ ist der Wähler: Durch Überhang- und Ausgleichsmandate wächst der Hessische Landtag erstmals von 110 auf sage und schreibe 137 Abgeordnete. Die Folge sind nicht nur Kosten in Millionenhöhe für Diäten und Mitarbeiter der 27 zusätzlichen Parlamentarier. Der Landtag am Wiesbadener Schlossplatz muss auch umgebaut werden, um genügend Platz für die gewählten Abgeordneten sowie für die AfD als nunmehr sechste Fraktion zu schaffen. Und es werden sogar noch weitere Räumlichkeiten in der Nachbarschaft angemietet.

Das liegt daran, dass die CDU bei der Landtagswahl am 28. Oktober 2018 zwar 40 der 55 Wahlkreise direkt erobert hat, ihr aber nach dem schwachen Zweitstimmenergebnis von gerade einmal 27 Prozent eigentlich nur 32 Abgeordnete zustünden. Aber gewählt ist gewählt. Das gilt natürlich auch für die in den Wahlkreisen direkt bestimmten Bewerber, bei denen eine einfache Mehrheit, die auch unter 50 Prozent liegen kann, ausreicht.

Damit sich das Endergebnis auf Landesebene aber dennoch korrekt in der Zusammensetzung des Landtags widerspiegelt, erhalten die anderen Parteien für diese acht Überhangmandate ihrerseits Ausgleichsmandate, nämlich insgesamt 19. Von diesen entfallen je sechs auf Grüne und SPD, drei auf die AfD und je zwei auf FDP und Linke.

Der neugewählte Landtag tritt am 18. Januar zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Genau eine Woche vorher beginnen im Wiesbadener Plenarsaal zunächst einmal die provisorischen Umbauten, damit auch alle 137 Parlamentarier einen Platz erhalten.

Sitzordnung wie im Bundestag

Landtagssprecher Pascal Schnitzler hat aber keinen Zweifel, dass die Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden und die Auftaktsitzung zumindest hinsichtlich der Räumlichkeiten unbeeinträchtigt vonstattengehen kann. Geklärt ist auch die Sitzordnung. Zwar war – wie zu hören ist – keine der bisherigen fünf Fraktionen sonderlich erpicht darauf, neben den Neulingen der rechtspopulistischen AfD Platz nehmen zu müssen. Verabredet wurde aber eine Sitzordnung, die genau der des Deutschen Bundestags entspricht. Das heißt, die AfD sitzt ganz rechts, und als Nachbar muss dann die FDP in den sauren Apfel beißen. Daneben folgen die CDU, dann die Grünen und weiter links die SPD und die Fraktion der Linken.

Um die zusätzlichen Sitz- und Arbeitsbänke zu fassen, soll an der dem Rednerpult gegenüberliegenden Seite ein Podest errichtet werden. Der Haupteingang des Plenarsaals steht den Abgeordneten damit nicht mehr zur Verfügung, die beiden direkt daneben liegenden Seiteneingänge reichen aber sicher aus. Der eigentliche Umbau, nach dem wieder alle Abgeordneten eine einheitliche Holzbank samt den zugehörigen Sitzen haben, dauert aber noch bis zu den Sommerferien. Dafür muss erst ein Bauantrag bei der Stadt Wiesbaden gestellt werden, der laut Schnitzler derzeit vorbereitet wird. Weil es im Landtag auch knapp wird mit Arbeitsräumen, wird zumindest die FDP-Fraktion in angemietete Räume nahe dem Landtag umziehen. Möglicherweise gilt das auch für die AfD. Für beide Fraktionen stehen aber im Landtag selbst Fraktionssäle zur Verfügung, damit sie bei Bedarf auch während der Plenarsitzungen tagen können, ohne das Areal verlassen zu müssen.

Erhebliche Mehrkosten

Was Provisorium und Umbau kosten, steht laut dem Landtagssprecher noch nicht fest. Doch das Anwachsen des Parlaments kommt den Steuerzahler auf jeden Fall teuer zu stehen: 27 zusätzliche Abgeordnete bedeuten auch 27 monatliche Diäten mehr. Diese liegen derzeit bei 7975 Euro plus Kostenpauschale von 601 Euro. Zudem stehen den Parlamentariern Mitarbeiter zu. Alles in allem steigen damit allein die Personalkosten im Landtag um jährlich vier Millionen auf nunmehr 20,7 Millionen Euro, wie Schnitzler bestätigt. Einen profunden Vorschlag, wie man trotz der Überhangmandate billiger wegkommt, hat bislang noch niemand gemacht.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.01.2019