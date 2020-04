Landtagspräsidentin Aras plädiert für Nullrunde bei Angeordneten

Frau Aras, die Parlamente stehen in der Corona-Krise am Rande der Krisenpolitik. Wie sehr schmerzt Sie diese Zuschauerrolle?

Muhterem Aras: Wir haben sehr rasch am 19. März eine Sondersitzung des Plenums einberufen und 6,2 Milliarden Euro für die Bewältigung der Corona-Pandemie in Baden-Württemberg freigegeben. Damit hat das Parlament die Regierung in die Lage versetzt, zu handeln.

...