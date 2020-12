Landtagssitzungen mit Maske

Wiesbaden.Mit ihrem Kampf gegen die Maskenpflicht im Hessischen Landtag ist die AfD-Fraktion endgültig gescheitert. Der Staatsgerichtshof in Wiesbaden, das höchste Organ der Rechtsprechung in Hessen, wies ihre dagegen gerichtete Klage in Bausch und Bogen als unzulässig zurück. Damit ist klar, dass auch die 17 AfD-Abgeordneten im Landtag den Mund- und Nasenschutz im Plenarsaal des Parlaments tragen müssen.

Die Maskenpflicht war nach Beratungen im Ältestenrat des Parlaments verhängt worden, nachdem es die AfD als einzige Partei abgelehnt hatte, dem dringenden Appell von Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) zu folgen, freiwillig einen Mund- und Nasenschutz in den Plenarsitzungen zu tragen. Die AfD-Abgeordneten sahen sich durch die entsprechende Allgemeinverfügung Rheins in ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung beeinträchtigt, da sie mit der Maske daran gehindert würden, die Regierungspolitik durch ablehnende Mimik zu kommentieren. Letztlich würden sie damit in ihrer politischen Meinung der Regierungspolitik zwangsweise unterworfen.

Hinreichende Darlegung fehlt

Außerdem sahen die AfD-Parlamentarier durch die angedrohten Zwangs- und Bußgelder bei Verstoß gegen die Maskenpflicht ihr Recht auf Indemnität verletzt, also den Schutz gewählter Abgeordneter vor Strafverfolgung wegen ihrer Tätigkeit.

Der Staatsgerichtshof als höchstes Organ der Rechtsprechung in Hessen ließ das aber nicht gelten, da die AfD-Fraktion die angebliche Verletzung ihrer Rechte nicht hinreichend dargelegt habe. Zudem sei ihr Antrag unzulässig, weil er sich gegen den Landtagspräsidenten richtete, der aber nicht Beteiligter eines Verfassungsstreitverfahrens sein könne. Die Klage hätte sich höchstens gegen den Landtag als Verfassungsorgan richten können. Auch seien die neben der Fraktion klagenden fünf Abgeordneten der AfD nicht antragsberechtigt, weil ihre Zahl nicht das dafür erforderliche Quorum von einem Zehntel der 137 Parlamentarier erfülle.

Die Fraktion der AfD sei zwar grundsätzlich klageberechtigt. Aber auch ihr Antrag ist nach der Entscheidung des Staatsgerichtshofs unzulässig, „weil sie eine durch die Verpflichtung der Abgeordneten zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung begründete Verletzung oder unmittelbare Gefährdung der ihr durch die Verfassung des Landes Hessen als Fraktion übertragenen Rechte und Pflichten nicht hinreichend dargetan hat“.

Da die Klage der AfD in der Hauptsache erfolglos blieb, wiesen die Richter auch deren Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Maskenpflicht zurück.

Die Grünen begrüßten das Urteil. „Der politische Klamauk der AfD gegen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und zum Schutz des Parlamentsbetriebs hat damit vor dem Staatsgerichtshof ein jähes Ende gefunden“, kommentierte ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Jürgen Frömmrich.

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020