Landtagswahl von 2018 bleibt gültig

Wiesbaden.Das Wahlprüfungsgericht hat gesprochen: Die Landtagswahl in Hessen vom vergangenen Jahr ist gültig. Den Einspruch der AfD gegen die Verteilung der Mandate wies das aus den beiden ranghöchsten Richtern des Landes sowie drei Abgeordneten von CDU, SPD und Grünen bestehende Gremium zurück. Hätte er Erfolg gehabt, wäre ein politisches Erdbeben die Folge gewesen. Der Landtag hätte nicht nur um einen zusätzlichen AfD-Parlamentarier vergrößert werden müssen, sondern die schwarz-grüne Landesregierung hätte auch ihre knappe Ein-Stimmen-Mehrheit verloren. Allerdings ist der Streit darüber noch immer nicht ausgestanden: Die AfD will gegen die Entscheidung vor den Hessischen Staatsgerichtshof ziehen, der dann das allerletzte Wort hat.

Erst einmal können Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) aber aufatmen. Bis zum Urteil des Staatsgerichtshofs, der in Hessen als Verfassungsgericht fungiert, dürfte es dauern. Und dessen Präsident Roman Poseck hat an der Entscheidung des Wahlprüfungsgerichts mitgewirkt. Dessen Vorsitzender wiederum ist der Präsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel, Dirk Schönstädt. Beide kamen zusammen mit den Abgeordneten Holger Bellino (CDU), Günter Rudolph (SPD) und Jürgen Frömmrich (Grüne) zu dem Schluss: Die vom Landeswahlausschuss vorgenommene Verteilung der Landtagssitze ist korrekt und entspricht den Vorgaben des Gesetzes.

Ausgleich für Direktmandate

Streitpunkt war dabei, wie viele zusätzliche Sitze die anderen Parteien als Ausgleich für die acht Überhangmandate der CDU erhalten. Nach den Zweitstimmen stünden den Christdemokraten nämlich nur 32 Abgeordnete zu. Sie gewannen aber 40 Direktmandate in den Wahlkreisen, die ihr nach dem Landeswahlgesetz auch auf jeden Fall verbleiben. Der eigentlich auf 110 Abgeordnete ausgelegte Landtag in Wiesbaden wuchs auf die Rekordzahl von 137 Parlamentariern, weil nicht nur acht Überhangmandate der CDU, sondern auch noch 19 Ausgleichsmandate für Grüne, SPD, AfD, FDP und Linke hinzukamen.

Diese Ausgleichsmandate sollen laut Gesetz dafür sorgen, dass sich das Wahlergebnis trotz der zusätzlichen Direktmandate der CDU im neuen Landtag widerspiegelt. Und die seien korrekt auf die anderen Parteien verteilt worden, sagt nach der Entscheidung des Wahlprüfungsgerichts dessen Präsident Schönstädt. Erst einmal seien ja die acht zusätzlichen Sitze der CDU gesetzt gewesen, dann seien den anderen Parteien die Ausgleichsmandate nach dem im Wahlgesetz für solche Fälle vorgesehenen Auszählungsverfahren Hare-Niemeyer zugewiesen worden. Das ergab die 137 Sitze mit einer knappen Ein-Stimmen-Mehrheit für CDU und Grüne.

Der AfD-Abgeordnete Klaus Gagel, der den Einspruch gegen das Landtagswahlergebnis eingelegt hatte und nunmehr vor den Staatsgerichtshof ziehen will, ist anderer Meinung. Statt 137 hätte der Landtag nach seiner Auffassung 138 Abgeordnete haben müssen, und der zusätzliche Sitz stünde seiner Partei zu.

Tatsächlich hatten CDU und Grüne bei der Landtagswahl zusammen 1006 Zweitstimmen mehr bekommen als SPD, AfD, Linke und FDP. Das spielte bei der rein rechtlichen Prüfung eines ordnungsgemäßen Zustandekommens der Sitzverteilung laut Schönstädt keine Rolle. Ausschlaggebend war nach seinen Worten allein, dass sich der Landeswahlausschuss dabei an die Vorgaben des hessischen Landeswahlgesetzes gehalten hat. Natürlich seien auch andere Auszählungsverfahren wie etwa bei der Bundestagswahl denkbar, in Hessen sei das dortige sogenannte Hare-Niemeyer-Verfahren aber gesetzlich vorgeschrieben.

