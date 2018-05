Landwirtschaftsminister will Schweinezüchtern mit Änderung des Tierschutzgesetzes helfen / Mehr Geld für Schafhalter Hauk warnt vor Höfesterben

Anzeige

Halten Sie das von den Grünen jetzt geforderte Bürgerforum für ein geeignetes Forum, um doch noch eine Reform hinzukriegen?

Hauk: Das Landtagswahlrecht hat sich dem Grunde nach bewährt. Der Frauenanteil unter den Abgeordneten wird nicht durch das Wahlrecht entschieden, sondern durch die Aufstellung der Kandidatinnen in den Wahlkreisen. Das Bürgerforum halte ich für wenig zielführend. Die Spitzen von Grünen und CDU sind jetzt zum Ergebnis gekommen, dass es im Landtag derzeit keine Mehrheit für eine Reform des Wahlrechts gibt. Auch wenn man ein Thema vier- oder fünfmal aufwärmt, wird es dadurch nicht besser.

Im Nordschwarzwald ist jetzt ein Wolf heimisch. Warum gibt es das seit Jahren versprochene Wolfsmanagement bisher nicht?

Hauk: Ich habe großes Vertrauen in den Kollegen Franz Untersteller, dass der Vorfall mit 44 getöteten Schafen zu denken gibt und die notwendigen Maßnahmen jetzt kommen. Ich bin überzeugt, dass wir bis zur Sommerpause Handhabbares haben. Das bisherige Wolfsmanagement besteht aus Absichtserklärungen und Bekenntnissen. Das reicht im konkreten Fall nicht aus.

Übertreibt es der Koalitionspartner mit dem Artenschutz?

Hauk: Ich glaube, es ist eher so, dass die Grünen ein wenig getrieben sind von den Naturschutzverbänden. Die legen den Fokus gerne auf eine einzelne Art. Man darf den Artenschutz aber nicht auf eine Art konzentrieren. Wenn der Wolf dafür sorgt, dass es keine Schafe mehr gibt, die unsere Landschaft freihalten, haben wir einen Artenrückgang, der sich gewaschen hat. Diese Gefahr ist mir zu groß. Das gedeihliche Nebeneinander wird nicht so funktionieren, wie sich das mancher Utopist vorstellt. Zum realistischen Umgang muss auch die gezielte Entnahme einzelner Individuen gehören können.

Die Schafhalter haben niedrige Einkommen und müssen die jetzt viel in den Herdenschutz investieren. Drohen da Betriebsaufgaben?

Hauk: Wir müssen die Kosten für Zäune und andere Schutzmaßnahmen weitestgehend erstatten. Dann bleibt den Haltern immer noch der Arbeitsaufwand. Ich will dafür sorgen, dass die Schafe eine dauerhafte Zukunft bei uns haben und die Menschen nicht die Lust an ihrer Haltung verlieren. Der Staat muss einspringen, wenn die Versicherungen in Wolfsgebieten die Beiträge erhöhen. In Sachsen läuft das ganz unbürokratisch: Wo ein Wolf zugebissen hat, zahlt der Staat den Tierersatz und übernimmt Haftungsschäden, wenn Ausbrüche stattfinden.

Ein anderer Konflikt zwischen Tierschutz und Landwirtschaft betrifft die Schweinezüchter. Die klagen, die ab 2019 vorgeschriebene schmerzfreie Kastration männlicher Ferkel sei nicht durchführbar. Droht da ein Höfesterben?

Hauk: Ja. Bei der letzten Agrarministerkonferenz haben wir das Thema erörtert. Eine deutliche Mehrheit der Minister plädiert für die skandinavische Praxis. Wir sind in Deutschland weit über die europäischen Vorgaben hinausgeschossen bei der Gesetzgebung. Die vorgeschriebene Ausschaltung jedes Schmerzes ist praktisch nicht möglich, weil auch eine Vollnarkose nicht ohne Leiden für die Tiere ist.

Was machen die Skandinavier?

Hauk: Die kastrieren mit lokaler Betäubung. Eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe schaut sich das genau an. In vier Wochen sollen erste Ergebnisse vorliegen. Sollte es notwendig sein, müssen wir das Tierschutzgesetz noch einmal minimal ändern.

Wird das reichen, um das Höfe- sterben in Baden-Württemberg zu bremsen?

Hauk: Das weiß ich nicht. Aber ohne eine praktikable Lösung ist das Höfesterben sicher nicht zu verhindern. Es nützt doch keinem Tier, wenn die Schweinezucht im Ausland stattfindet und nicht mehr in Baden-Württemberg. Da zeigt sich ein Stück Heuchelei, wenn die Politik ein Problem löst, indem es bei uns beseitigt wird und die Tierhaltung dann irgendwo stattfindet. Da habe ich es lieber, wir produzieren im Land und die Menschen hier verdienen ihr Geld. Denn unsere Schweinehalter leisten einen Beitrag für unsere Kulturlandschaft. Es wäre ein Schuss ins Knie, wenn wir sie durch gesetzliche Rahmenbedingungen vertreiben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.05.2018