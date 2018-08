Lange Haft für 50-Jährigen

Anzeige

Darmstadt.Das Landgericht Darmstadt hat einen geständigen Afghanen wegen Mordversuchs im Jahr 2009 in Offenbach zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht setzte den Strafrahmen nach unten, weil die Tat damals spontan erfolgte und das Opfer, ein 40 Jahre alter afghanischstämmiger Ingenieur aus Dietzenbach, überlebte. Dass der heute 50-jährige Täter, wie von ihm behauptet, vor dem Streit über die Zwangsverheiratung der Schwester seines Opfers rund einen Liter Wodka und Whiskey getrunken hatte, glaubte ihm die Kammer nicht. Mit dem gestrigen Urteil folgte das Gericht dem Plädoyer der Verteidigerin, die die Tat auch als Mordversuch gesehen hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte auf lebenslange Haft plädiert.

Zufällig bei Konzert getroffen

Der Angeklagte und das Opfer kennen sich. Täter und Opfer hatten sich im Mai 2009 in Offenbach bei einem Konzert mit afghanischer Musik zufällig getroffen. Der Angeklagte lotste nach Auffassung des Gerichts das spätere Opfer etwas abseits. Dort forderte er, dass die 17 Jahre alte Schwester des Ingenieurs einen bestimmten Mann heiraten müsse, weil das von einem Großvater so beschlossen worden sei. Nachdem der Geschädigte darauf hingewiesen hatte, dass die Schwester das nicht wolle, griff der Angeklagte überraschend mit einem großen Messer, möglicherweise einer Machete, an – und verletzte ihn lebensgefährlich.

„Hier gelten nicht die Gesetze Ihrer Heimat“, sagte der Vorsitzende Richter Volker Wagner zum Angeklagten mit Blick auf die versuchte Verheiratung. Der Prozess fand neun Jahre nach der Tat statt, weil der Angeklagte 2009 in Tschechien und Frankreich untergetaucht war. lhe