Lastwagen auf A 3 fängt Feuer – kilometerlange Staus

Idstein.Ein brennender Lkw hat gestern auf der Autobahn 3 bei Idstein für einen kilometerlangen Stau und Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Das Feuer war nach Angaben der Polizei im Motorraum des Fahrzeugs ausgebrochen. Der Fahrer und sein Beifahrer hätten den Brand aber rechtzeitig gemerkt und seien noch auf den Seitenstreifen gefahren, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. So konnten sie sich retten, denn beide Männer blieben bei dem Vorfall unverletzt. Eine Spur der Autobahn in Richtung Köln war von den Einsatzkräften zeitweise gesperrt worden. Der Verkehr auf der A 3 staute sich zunächst über zehn Kilometer. Die Höhe des Sachschadens bei dem Autobahnunfall im Rheingau-Taunus-Kreis könne allerdings noch nicht beziffert werden, hieß es weiter von den Behörden. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.01.2019