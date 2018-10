Lastwagen fährt sich fest

Für den knapp 18 Meter langen Lkw war im Wohngebiet zu wenig Platz. © dpa

Darmstadt.Ein im südhessischen Hähnlein hoffnungslos festgefahrener Lastwagen ist erst durch den Abbau von Zäunen wieder befreit worden. Bürgermeister und Ordnungsamt der Gemeinde Alsbach-Hähnlein beschlossen gestern Morgen, die Begrenzung eines angrenzenden Spielplatzes zu öffnen, wie eine Mitarbeiterin der Gemeinde berichtete. Der 45-jährige Fahrer war am Mittwoch mit dem fast 18 Meter langen Laster falsch abgebogen und in einem nach Angaben der Gemeinde eng bebauten Wohngebiet weder vor noch zurück gekommen. Zeitweise war auch der Einsatz eines Spezialkrans im Gespräch gewesen, um den Lastwagen zu befreien.

Nach dem Abbau der Zäune konnte der Fahrer, der aus der Ukraine stammt, über eine Freifläche des Spielplatzes auf eine breitere Straße gelangen. Bei seinen Rangierversuchen hatte der Fahrer Schäden an den anliegenden Grundstücken in Höhe von mindestens 3000 Euro angerichtet. Auch das Dach eines Hauses drohte, beschädigt zu werden. Die Polizei stellte am Mittwoch die Fahrzeugschlüssel sicher, um weitere Rangierversuche des Fahrers zu verhindern. Er war von Alsbach nach Lorsch unterwegs und konnte gestern seine Fahrt fortsetzen. lhe

