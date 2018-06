Leben in anderen Welten

Anzeige

Stuttgart.Naraku Brock lebt zwei Leben. Tagsüber steckt die gelernte Goldschmiedin – schmal, braune Haare, viele bunte Tatoos – bei Karlsruhe in einem Betrieb kleine feinmechanische Teilchen zusammen. Und weil das oft weniger den Geist als die Finger fordert, begibt sie sich in Gedanken dabei schon in ihr zweites Leben. Dort ist sie das fröhliche Magier-Mädchen Sakura, der bösartige King Joffrey II oder die zarte Elfe Mother of Moth.

Und fast in jeder freien Minute ist die 31-Jährige dann in einer anderen Welt zuhause. Die Basis dieser Welt ist im Keller ihres Elternhauses in Ispringen bei Pforzheim. Wer ihr Reich betritt, findet sich in einer Kreativ-, Näh- und Bastel-Werkstatt wieder: Elfenflügel an der Wand, ein Wolfskopf in der Ecke, Regale mit Perücken, Hunderte Schächtelchen mit Knöpfen, Ketten, Applikationen; Stoffballen und Dutzende von Garnrollen, Näh- und Stickmaschinen, dazwischen lebensgroße Puppen mit fertigen oder halbfertigen Kostümen. „Ich bin völlig detailverrückt“, sagt Naraku, die sogar die höchst filigrane Spitze für ihr Schneewittchen-Kostüm selbst fertigt, Stoffe bedruckt und Schmucksteine selbst gießt, wenn es sie so nicht zu kaufen gibt. „Für mich ist das mehr als ein Hobby, das ist mein halbes Leben“, sagt Naraku.

Szene Teil der Popkultur

Das ist schon so, seit sie als Kind ihr erstes Comicheft in der Hand hielt. „Im Grunde habe ich die Comic-Welt nie verlassen“, sagt sie. Der japanische Verkleidungstrend Cosplay kam über die USA Anfang der 1990er mit dem Manga- und Animeboom nach Europa.