Lebenslang für Dolchmörder

Hanau.Der geständige Dolchmörder nimmt das Urteil regungslos entgegen: lebenslange Haft. Der Angeklagte – ein Ex-Soldat aus Afghanistan (58) – verzieht bei der Verkündung gestern vor dem Landgericht Hanau keine Miene. Auch dann nicht, als der Vorsitzende Richter Peter Graßmück versucht, ihm die Folgen seines Handelns eindringlich näherzubringen. „Sie haben schwere Schuld auf sich geladen“, sagt er. Ein Dolmetscher übersetzt.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine Frau (52) mit einem beidseitig geschliffenen Dolch aus niedrigen Beweggründen tötete, weil er von ihr verlassen worden war. Er sei bei der Tat im Dezember 2017 in der Hanauer Innenstadt mit „absolutem Vernichtungswillen“ vorgegangen, verdeutlichte Richter Graßmück.

Der Mann erstach seine Frau nicht einfach, er metzelte sie in einem Gewaltexzess in aller Öffentlichkeit nieder. Das Opfer erlitt etwa 40 Stich- und Schnittverletzungen, darunter Durchstiche in den Schädel. Oberstaatsanwalt Dominik Mies sagte, das Ausmaß der Brutalität sei bemerkenswert gewesen. Wie im Rausch habe der Angeklagte auf die am Boden liegende und wehrlose Frau eingestochen. Eine Zeugin berichtete, der Afghane habe den Dolch mit beiden Händen gegriffen und über den Kopf ausholend zehn bis 20 Mal in die Frau hineingerammt. Als er seine geplante Tat vollendet hatte, bat er aufgeschreckte Augenzeugen darum, die Polizei zu verständigen. Er ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen und räumte die Tat bei der Polizei ein.