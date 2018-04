Lebenslang für „Killer-Paar“

Anzeige

Darmstadt.Ein Weinkrampf schüttelt die 38 Jahre alte Angeklagte, als sie das Urteil im Landgericht Darmstadt hört: „Lebenslang.“ Nicht nur für ihren zehn Jahre jüngeren Ex-Freund, der den Mord an einer 81 Jahre alten Frau gestanden hat - auch für sie. Dabei hatte die gepflegt zurechtgemachte Frau ihre Beteiligung an der Tat bis zuletzt bestritten, ihr Verteidiger hatte Freispruch gefordert. „Es gibt keinen Zweifel, dass sie Mittäterin ist“, sagt der Vorsitzende Richter Volker Wagner in seiner rund einstündigen Urteilsbegründung gestern.

Inspiriert von Einträgen und Filmen im Internet über „Killer-Paare“ habe das Paar beschlossen, Serienmörder zu werden, stellt Wagner fest. Als erstes Opfer hatten sie die 81-Jährige aus Dieburg ausgesucht, eine Bekannte der Mutter des Angeklagten. Sie hielten die Frau für wohlhabend und hätten noch am Morgen des Tattags gemeinsam im Internet nach Serienmördern ge-googelt. „Das Internet bietet auch die Versuchung, dass solche Dinge Realität werden“, stellt Wagner fest. Bei den Angeklagten habe dies dazu geführt, „dass grausame Bilder zum Alltag werden und plötzlich ihre Grausamkeit verlieren“.

Dazu komme die Persönlichkeit der beiden, die sich Anfang 2017 in einer psychiatrischen Klinik in Groß-Umstadt kennengelernt hatten. Sie sei „von einem Bad-Guy-Image fasziniert gewesen und hat da noch einen drauf gesetzt“, sagt Wagner. Er leide unter den traumatischen Folgen eines schweren Motorradunfalls. Das Paar habe mit Serienmördern kokettiert, sei Opfer seiner eigenen Gedanken geworden, verklärt mit dem romantischen Image des berühmten Verbrecherpaars Bonnie und Clyde.