Lebenslange Haftstrafe für Mord

Fulda.Das Landgericht Fulda hat am Donnerstag einen Mann (55) aus dem osthessischen Künzell wegen Mordes an seiner Ehefrau zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann hatte die 52-Jährige am 14. Juni 2019 auf einem Parkplatz in seinem Auto erstochen. Mit dem Urteil folgte das Gericht den Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der beiden Nebenklage-Anwälte, die die sechs Kinder des Angeklagten vertreten.

Der vorsitzende Richter sagte in der Urteilsbegründung, der Angeklagte habe die Arg- und Wehrlosigkeit der Ehefrau bewusst ausgenutzt. Sie habe nicht mit dem tödlichen Angriff gerechnet. Der Angeklagte habe zuvor fünf Messer im Auto versteckt und dann aus unbegründeter Eifersucht und Missgunst mit brachialer Gewalt zugestochen.

Seit 2017 arbeitslos

Der Richter erklärte, der Angeklagte habe mit dem Beginn seiner Arbeitslosigkeit im Jahr 2017 auch seine Rolle als Familienoberhaupt schwinden sehen. Die Ehefrau hatte den Haushalt als Alleinverdienerin geführt und sich um die sechs Kinder gekümmert, während er sich von ihr bedienen ließ und in den Tag hinein lebte.

Der Angeklagte selber hatte während des Prozesses geschwiegen, aber zum Schluss bekannt: „Ich bin schuldig.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte kann innerhalb einer Woche Revision einlegen. Sein Verteidiger will die Frage mit ihm erörtern. Der Angeklagte ist im Kosovo geboren, hat aber zusätzlich die serbische und deutsche Staatsbürgerschaft. Seine Ehefrau war ebenfalls Kosovarin mit deutscher Staatsbürgerschaft. dpa

