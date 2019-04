„Leeres Versprechen“

Psychotherapeuten haben in Hessen kaum mehr freie Termine. © dpa

frankfurt.Mehr als vier Monate warten Menschen in Hessen im Schnitt auf einen Termin bei einem Psychotherapeuten. Ein Bundesgesetz verspricht Besserung – macht aber die Situation nur schlimmer, urteilen mehr als 20 Psychotherapeuten.

„Wenn das Dach undicht ist, und der Dachdecker für das Decken eine Woche veranschlagt, wird es eher schaden als nützen, wenn er schon mal einen halben Tag kommt und das Dach entfernt, wenn er in den nächsten Monaten keine anderen Termine anbieten kann“, beschreibt Psychotherapeut Stefan Baier die Situation in einem offenen Brief.

Das Dach-Abdecken sind Vorab-Sprechstunden und probatorische Sitzungen. Zunächst wird geprüft, ob eine seelische Erkrankung vorliegt, bei den darauffolgenden Treffen wird dann erörtert, welche Art von Therapie am besten ist. Beides sinnvoll, finden Baier und die Mitunterzeichner des Briefes. Das Problem sei, dass die Therapeuten danach „keine Ressourcen haben, um die Behandlung fortzuführen“.

Akut-Termin freihalten

Ein neues Gesetz aus Berlin soll die Lage verbessern: Das Terminservice- und Versorgungsgesetz soll Anfang 2020 in Kraft treten. Ziel ist es laut Gesundheitsministerium, „schneller Termine zu bekommen“. Die Ankündigung werde sich als „leere Versprechung erweisen“, behaupten die Unterzeichner des Briefes: Das Grundproblem werde verschärft. Nun müssten Psychotherapeuten nicht nur Zeit für Vorab-Sprechstunden und probatorische Sitzungen einplanen, sondern würden zudem verpflichtet, pro Quartal einen Akut-Termin freizuhalten.

Die Psychotherapeutenkammer in Hessen sieht ein weiteres Problem: Zurzeit seien mehrere Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie im Bau, sagt Kammerpräsidentin Heike Winter. Das koste Millionen, aber „bei ambulanter Psychotherapie wird weiter gespart“. lhe

