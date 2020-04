Lehramtsstudenten fordern Gesamtnote

Lehramtsstudenten protestieren gegen die anstehenden Prüfungen. © dpa

Rhein-Neckar.Lehramtsstudenten in Baden-Württemberg fühlen sich vom Kultusministerium im Stich gelassen. Zunächst interpretierten viele der angehenden Lehrkräfte eine Mitteilung der Entscheidungsträger so, dass die anstehende Abschlussprüfung aufgrund des Coronavirus entfallen würde. Dann habe es laut Arbeitskreis Lehramt der Landesstudierendenvertretung fünf Wochen lang keine weiteren Informationen gegeben, wie es für die Kandidaten in der Ersten Staatsprüfung weitergeht. Am Freitag meldete sich das Kultusministerium schließlich zu Wort – mit einer Frist von sechs Tagen und einer „unzumutbaren Entscheidung“, wie Benjamin Humbert, Lehramtsstudent an der Pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg, berichtet.

„Sofern die Studierenden bis zum 30. April ihre Meldung zur Prüfung beim Prüfungsamt bestätigen, werden noch ausstehende Prüfungen ab dem 11. Mai neu angesetzt“, heißt es in der aktuellen Mitteilung des Kultusministeriums. Ansonsten würde eine automatische Ummeldung auf die Herbstprüfung erfolgen. Das stelle grundsätzlich keine Option dar, schreiben die Studenten in einem offenen Brief an das Ministerium. Über die Plattformen Facebook und WhatsApp haben sich rund 560 Betroffene vernetzt. Wer den Beginn des Referendariats zum Januar 2021 geplant habe, werde dadurch zu einem Doppelexamen genötigt.

Mit einer Petition fordern die angehenden Lehrkräfte: „Die Studierenden sollen die Wahl erhalten, ihre bisher erbrachten Leistungen der Ersten Staatsprüfung auf ein Gesamtergebnis hochrechnen zu lassen.“ Rund 2000 Unterstützer haben unterschrieben. Die Hessische Lehrkräfteakademie hatte sich bereits Anfang April für diese Lösung entschieden. „Es geht bei unserer Forderung nicht darum, ohne Prüfung durchgewunken zu werden“, sagt Humbert. Wer zum Examen zugelassen wird, habe die angeforderte Studienleistung schließlich schon erbracht. Es sei für alle Studenten die fairste Lösung, findet der Heidelberger Student.

An der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg waren die Examen ursprünglich von 9. März bis 26. Juni angesetzt. Nun sollen die Prüfungen landesweit vom 11. Mai bis 31. Juli abgelegt werden. Wann genau, weiß noch keiner der betroffenen Studenten.

