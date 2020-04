Lehre im Sommersemester startet digital

Stuttgart/Mannheim.Von einer „anspruchsvollen Aufgabe“ spricht der Rektor der Universität Heidelberg, Bernard Eitel im Blick auf den kommenden Montag. Dann wollen die meisten Unis in Baden-Württemberg trotz der Corona-Kontaktsperren mit dem Sommersemester starten. Vor „großen Herausforderungen“ stehen besonders die Musik- und Kunsthochschulen, die zum Beispiel den Instrumentalunterricht nur sehr eingeschränkt digital anbieten können.

Die Universität Mannheim hat die Umstellung bereits hinter sich. „Wir sind ins kalte Wasser geschubst worden“, blickt die Sprecherin auf den März zurück, als die Landesregierung Schulen und Hochschulen praktisch über Nacht geschlossen hat. Weil Mannheim sich an den internationalen Vorlesungszeiten orientiert, lief da der Lehrbetrieb schon vier Wochen. Die Lehrenden müssen seither ihre Vorlesungen aufzeichnen und mit den Studierenden über Videoplattformen kommunizieren. Die universitätseigene EDV hat die technische Infrastruktur aufgerüstet. Die Zwischenbilanz: „Es funktioniert ganz gut.“ Kommende Woche steht die ersten digitale Prüfung an: Für die Textaufgaben haben die Studierenden eine Stunde Zeit, ehe sie ihre Antworten hochladen.

Auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) musste im laufenden Betrieb umstellen. „Das hat erstaunlich gut geklappt“, bilanziert Ingrun Salzmann von der DHBW. Die Lehrenden würden überwiegend von zu Hause aus unterrichten.

Im Gegensatz zur Uni Mannheim, die ihr Lehrangebot komplett digital aufbereitet, geht das in anderen Universitäten nicht. „Praktika, Laborarbeiten und spezielle Seminarformate erfordern Präsenz und sind ohne sie nicht sinnvoll umzusetzen“, stellt Eitel für Heidelberg klar. Er hoffe, dass das in kleinen Gruppen möglich wird.

Großzügige Benotung

Die Universität Konstanz hat einen Krisenstab eingerichtet, der aktuell Regeln für den Zugang zu Laboren erstellt. Derzeit sei noch nicht absehbar, wann wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind. Die Universitätsleitung empfiehlt den Lehrende zumindest für den Anfang eine großzügige Bewertung von digitalen Prüfungsleistungen, weil die Studierenden „ansonsten überfordert sein könnten“.

Unterschiedliche Wege gehen die Musikhochschulen. In Freiburg soll in der kommenden Woche auch der Instrumentalunterricht erst einmal digital beginnen und schrittweise in den Präsenzbetrieb umgestiegen werden. Dagegen will der Mannheimer Rektor Rudolf Meister den traditionellen Einzelunterricht sofort ermöglichen. „Wir planen aber mit Alternativen“, betont er. Besonders schwierig sei es im Studienbereich Tanz. Meister: „Das geht online nicht.“ Da will er in Kleinstgruppen mit drei Studierenden üben.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) verspricht den Hochschulen Unterstützung. Das betreffe rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch die Kosten der beschleunigten Digitalisierung.“ Dabei mahnt Bauer Tempo an: „Wichtig ist, dass wir schnell Lösungen finden. Denn es geht um die Umstellung jetzt, nicht erst in einem oder zwei Monaten.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020