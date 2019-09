Lehren aus dem Fall Lübcke

Wiesbaden.Sieht man sich nur die Zahlen im Verfassungsschutzbericht 2018 an, hält sich das Problem des Rechtsextremismus in Hessen noch in überschaubaren Grenzen: 1475 Personen wurden demnach diesem Spektrum zugerechnet, das sind zehn mehr als im Vorjahr. Und die Zahl der Straftaten der Szene ging sogar um eine auf 539 zurück. Doch schon die der Gewalttaten darunter stieg von 16 auf 25. Und vor allem: 2019 machten der mutmaßlich von einem Rechtsextremisten begangene Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sowie die Schüsse auf einen dunkelhäutigen Mann in Wächtersbach Schlagzeilen. Innenminister Peter Beuth (CDU) und der Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz, Robert Schäfer, versuchen bei der Vorstellung des Berichts am Mittwoch in Wiesbaden nicht, das Problem herunterzuspielen.

Vor allem die Tatsache, dass der mutmaßliche Täter Stephan E. wie auch sein möglicher Komplize Markus H. aus Nordhessen nicht mehr auf dem Radar der Sicherheitsbehörden waren, wird vielfach als „Panne“ gewertet. Denn die Namen der Rechtsextremisten waren schon vor Jahren in den Akten aufgetaucht, doch hatten sie sich zuletzt scheinbar nichts mehr zuschulden kommen lassen. Dass aus diesem Vorgang Konsequenzen gezogen werden, war für Beuth und Schäfer die wichtigste Botschaft ihrer gemeinsamen Pressekonferenz. So nimmt sich der Verfassungsschutz jetzt in einer Sonderauswertung gezielt noch einmal vermeintlich „abgekühlte“ Rechtsextremisten vor, die ebenfalls über einen längeren Zeitraum nicht mehr mit Aktivitäten oder gar Straftaten aufgefallen sind.

Sondereinheit gebildet

Wie Beuth berichtete, ist dafür eigens eine Sondereinheit gebildet worden, die in jedem Einzelfall noch einmal intensiv nachforschen soll, ob von dem Betreffenden wirklich keine Gefahr mehr ausgeht. Dafür sei ein spezielles Prozedere entwickelt worden, über das der Minister keine Einzelheiten nennen will, damit sich die Verdächtigen nicht darauf einstellen können. Fortgesetzt werde auch die schon seit 2016 laufende „Anklopf-Aktion“, bei der Rechtsextremisten unabhängig von konkreten Straftaten angesprochen werden, was den Druck auf die Szene dauerhaft erhöhen soll.

Wichtig ist Beuth zudem seine Initiative, das Waffenrecht zu verschärfen, damit kein Extremist mehr eine Waffenerlaubnis erhalte. Zu dem Antrag, der am Freitag im Bundesrat beraten wird, gehört auch eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz, wenn jemand eine Waffenbesitzkarte beantragt.

Schäfer weist darauf hin, dass sich in seiner auf jetzt mehr als 360 Stellen deutlich aufgestockten Behörde über 50 Beamte allein mit dem Rechtsextremismus beschäftigen. Immerhin gebe es in Hessen so gut wie keine rechtsextremistischen Konzerte mehr, die für den Zusammenhalt der Szene enorme Bedeutung hätten. Der Verfassungsschutzpräsident warnte nachdrücklich vor der „Identitären Bewegung“, die mit scheinbar entschärfter Sprache und intellektuellem Gehabe versuche, der rechten Szene neue Anhänger zuzuführen.

Ernstzunehmende Bedrohung

Mit völkischen Thesen und dem sogenannten „Ethnopluralismus“ sei sie eine ernstzunehmende Bedrohung. Im Übrigen beobachtet der hessische Verfassungsschutz laut Schäfer sowohl den rechten „Flügel“ der AfD, als auch deren Jugendorganisation „Junge Alternative“.

Insgesamt machte der Verfassungsschutz im vergangenen Jahr in Hessen 13 400 Extremisten aus. Keine Entwarnung kann dabei den Angaben zufolge auch im Bereich des Islamismus gegeben werden. Zu diesem Spektrum zählen mit 4170 Personen genau so viele wie im Vorjahr, davon 1650 Salafisten. Die Zahl der Straftaten ging dabei von 99 auf 27 deutlich zurück, darunter wie im Vorjahr eine Gewalttat. Aber die Gefahr eines islamistischen Terroranschlags halten Beuth und Schäfer gleichwohl für unvermindert hoch, auch wenn es dafür bislang noch keine konkreten Anzeichen gebe.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019